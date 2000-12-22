Menu
Poster of Dracula 2000
Рейтинги
4.9 IMDb Rating: 4.9
2 posters
Kinoafisha Films Dracula 2000

Dracula 2000

Dracula 2000 18+
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2000
Online premiere 23 March 2001
World premiere 22 December 2000
Release date
15 March 2001 Australia MA 15+
30 March 2001 Brazil 16
22 December 2000 Canada
20 September 2001 Czechia 12+
9 May 2001 France
26 April 2001 Germany
15 June 2001 Great Britain
5 April 2001 Hungary
2 March 2001 Italy
15 February 2001 Singapore
22 December 2000 USA
MPAA R
Budget $54,000,000
Worldwide Gross $47,053,625
Production Dimension Films, Neo Art & Logic, Wes Craven Films
Also known as
Dracula 2000, Dracula 2001, Drakula 2000, Drácula 2000, Drácula 2001, Дракула 2000, Dracula 2002, Dracula's Legacy - Il fascino del male, Wes Craven - Dracula 2000, Wes Craven präsentiert Dracula, Wes Craven Presents Dracula 2000, ドラキュリア, 神鬼大反撲
Director
Patrick Lussier
Cast
Gerard Butler
Jonny Lee Miller
Christopher Plummer
Justine Waddell
Cast and Crew
Film rating

4.9
4.9 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills
