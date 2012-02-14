Cast
Margarita Isaykova
Devochka
Anna Sherling
Sestritsa Kseniya
Cast and Crew
Writer
Ruslan Sorokin, Maksim Tukhanin, Dmitriy Zverkov
Composer
Konstantin Meladze
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2012
World premiere
14 February 2012
Release date
|14 February 2012
|Russia
| Централ Партнершип
|
|14 February 2012
|Belarus
|
|
|14 February 2012
|Kazakhstan
|
|
|2 March 2012
|Lithuania
|
|
|6 June 2012
|USA
|
|
|14 February 2012
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$5,508,956
Production
Bolshaya Raznitsa, Sreda
Also known as
Z'olushka, Cinderella, Kopciuszek, Pelene, Pelnrušķīte, Tuhkatriinu, Zinderella, Zолушка, Попелюшка, Zolushka