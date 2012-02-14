Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cinderella
5.2
Cinderella - Trailer
Kinoafisha Films Cinderella
5.2

Cinderella

, 2012
Z'olushka
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Cinderella
5.2
Cinderella - Trailer
Cinderella  Trailer

Cast

Kristina Asmus
Kristina Asmus
Masha
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Chugaynov
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Prodyuser
Nonna Grishaeva
Nonna Grishaeva
Agniya
Nikita Efremov
Nikita Efremov
Pasha
Artyom Tkachenko
Artyom Tkachenko
Aleksey Korolevich
Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Sestritsa Polina
Alexander Tsekalo
Alexander Tsekalo
Margarita Bychkova
Margarita Bychkova
Machekha
Margarita Isaykova
Devochka
Anna Sherling
Sestritsa Kseniya
Director Sergei Ivanov, Anton Bormatov
Writer Ruslan Sorokin, Maksim Tukhanin, Dmitriy Zverkov
Composer Konstantin Meladze
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2012
World premiere 14 February 2012
Release date
14 February 2012 Russia Централ Партнершип
14 February 2012 Belarus
14 February 2012 Kazakhstan
2 March 2012 Lithuania
6 June 2012 USA
14 February 2012 Ukraine
Worldwide Gross $5,508,956
Production Bolshaya Raznitsa, Sreda
Also known as
Z'olushka, Cinderella, Kopciuszek, Pelene, Pelnrušķīte, Tuhkatriinu, Zinderella, Zолушка, Попелюшка, Zolushka

Film rating

5.2
Rate 30 votes
4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3721 In the Comedy genre  1044 In films of Russia  670 In films of 2012  115

Film Trailers

All trailers
Cinderella - Trailer
Cinderella Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Cinderella

7 glavnykh zhelaniy
7 glavnykh zhelaniy Romantic, Comedy
2013, Russia
2.0
12 mesyatsev
12 mesyatsev Romantic, Comedy
2012, Russia
4.0
Tetris
Tetris Biography, Thriller
2023, Great Britain / USA
7.0
Hotel Belgrade
Hotel Belgrade Comedy
2020, Russia
6.0
Serf
Serf Comedy
2019, Russia
7.0
Text
Text Drama
2019, Russia
6.0
Oracle: Go Blind
Oracle: Go Blind Action, Thriller
2018, Russia
2.0
Kurer iz 'Raya'
Kurer iz 'Raya' Comedy
2012, Russia
5.0
Rolls
Rolls Comedy
2022, Russia
5.0
Umnaya Masha
Umnaya Masha Comedy
2022, Russia
4.0
Yaytso Faberzhe
Yaytso Faberzhe Comedy
2022, Russia
5.0
Khochu zamuzh
Khochu zamuzh Comedy
2022, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more