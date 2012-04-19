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Poster of Svidanie
5.5
Svidanie - Trailer
Kinoafisha Films Svidanie
5.5

Svidanie

, 2011
Svidanie
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Svidanie
5.5
Svidanie - Trailer
Svidanie  Trailer

Cast

Vladimir Kristovskiy
Vladimir Kristovskiy
Dima
Ekaterina Klimova
Ekaterina Klimova
Anya
Sergey Badyuk
Sergey Badyuk
Yakut
Alyona Babenko
Alyona Babenko
Katya
Konstantin Murzenko
Konstantin Murzenko
Kuvaldis
Andrey Kaykov
Andrey Kaykov
Sergey
Yusup Bakhshiev
Pyotr
Grigory Siyatvinda
Grigory Siyatvinda
Kutsenko
Viktor Pipa
Viktor Pipa
Mark
Georgiy Martirosyan
Georgiy Martirosyan
Head Physician
Director Yusup Bakhshiev
Writer Yusup Bakhshiev
Composer Vladimir Komarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2011
World premiere 19 April 2012
Release date
19 April 2012 Russia Централ Партнершип
19 April 2012 Belarus
20 April 2012 Estonia
19 April 2012 Kazakhstan
20 April 2012 Latvia
20 April 2012 Lithuania
6 June 2012 USA
19 April 2012 Ukraine
Production Kinoburo #1
Also known as
Svidanie, Întâlnire cu surprize, Pasimatymas, Tikšanās, Свидание

Film rating

5.5
Rate 10 votes
4.6 IMDb
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