Cast
Cast and Crew
Director
Yusup Bakhshiev
Writer
Yusup Bakhshiev
Composer
Vladimir Komarov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2011
World premiere
19 April 2012
Release date
|19 April 2012
|Russia
| Централ Партнершип
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|19 April 2012
|Belarus
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|20 April 2012
|Estonia
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|19 April 2012
|Kazakhstan
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|20 April 2012
|Latvia
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|20 April 2012
|Lithuania
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|6 June 2012
|USA
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|19 April 2012
|Ukraine
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Production
Kinoburo #1
Also known as
Svidanie, Întâlnire cu surprize, Pasimatymas, Tikšanās, Свидание