Poster of Navy SEALs
Poster of Navy SEALs
5.6 IMDb Rating: 5.6
Kinoafisha Films Navy SEALs

Navy SEALs

Navy Seals 18+
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1990
World premiere 20 July 1990
Release date
7 March 1991 Australia
25 October 1990 Denmark
8 August 1991 France TP
4 October 1990 Germany
20 July 1990 USA
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $25,069,101
Production Orion Pictures
Also known as
Navy Seals, Comando Imbatível, Comandos para Vencer, Donanma Kaplanları, Elit kommandó, Eriüksus, Juru ruoniai, Komando 'FOKI', Les meilleurs, Lực Lượng Hải Cẩu, Mornaričke foke, Mornaricki tuljani, NAS: Omada eidikon katastrofon, NAS: Ομάδα ειδικών καταστροφών, Navy Seals - Die härteste Elitetruppe der Welt, Navy Seals - elitesoldaterne, Navy Seals - erikoisjoukot, Navy Seals - Pagati per morire, Navy Seals: Comando especial, Navy Seals: Comando Tiburón, Navy Seals: Die härteste Elitetruppe der Welt, Navy Seals: Les Meilleurs, Úrvalssveitin, Загін «Морські котики», Морски тюлени, Морские котики, ネイビー・シールズ（1990）
Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Quotes
Hawkins For God's sake, be careful out there!
Ramos If I were going to be careful, I'd have joined the Coast Guard...
