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Poster of Heart Condition
5.6
Kinoafisha Films Heart Condition
5.6

Heart Condition

, 1989
Heart Condition
USA / Action, Comedy, Fantasy / 18+
Poster of Heart Condition
5.6

Synopsis

A racist cop receives a heart transplant from a black lawyer he hates, who returns as a ghost to ask the cop to help take down the men who murdered him.

Cast

Bob Hoskins
Bob Hoskins
Jack Moony
Denzel Washington
Denzel Washington
Napoleon Stone
Chloe Webb
Crystal Gerrity
Roger E. Mosley
Captain Wendt
Alan Rachins
Dr. Posner
Jeffrey Meek
Graham
Ja'net DuBois
Mrs. Stone
Rae Baker
Harry Zara
Eva LaRue
Peisha
Frank R. Roach
Senator Marquand
Director James D. Parriott
Writer James D. Parriott
Composer Patrick Leonard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1989
World premiere 2 February 1990
Release date
9 June 1995 Russia 16+
8 July 1993 Czechia U
3 May 1991 Finland
18 July 1990 Germany
9 June 1995 Kazakhstan
2 February 1990 USA
9 June 1995 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $4,134,992
Production New Line Cinema
Also known as
Heart Condition, Mi amigo el fantasma, Um Espírito Grudou em Mim, Un ange de trop, Black Ghost, Der Chaoten-Cop, Filoi kardiakoi, Hjertelige Uvenner, Hjertetrøbbel, Inimigos do Coração, Kłopotliwy przeszczep, Mitt svarta jag, Širdies yda, Slab de inimă, Srčana mana, Sydänystävät, Uma Estranha Condição, Un fantasma per amico, Zsaruszív, Zűrzavaros hekus, Związek przeszczepionych serc, Φίλοι καρδιακοί, Состояние сердца, Сърдечна трансплантация, 私の愛したゴースト, Стан серця, Hjärtevänner, Zwiazek przeszczepionych serc

Film rating

5.6
Rate 12 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

[Stone, now in spirit form, sneezes]
Jack Moony How can you be sick? You're dead!
Napoleon Stone It's psychological.
[Moony laughs]
Napoleon Stone What's so funny?
Jack Moony A hypochondriac spook.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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