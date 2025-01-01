Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Airplane!
Poster of Airplane!
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Airplane!

Airplane!

Airplane! 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A man afraid to fly must ensure that a plane lands safely after the pilots become sick.
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1980
World premiere 2 July 1980
Release date
2 July 1980 Russia 12+
12 December 1980 Australia
12 December 1980 Brazil
6 February 2012 Canada
23 September 1980 France
13 November 1980 Germany
2 July 1980 Great Britain
12 December 1980 Greece
20 August 1988 Hungary 16
15 August 1980 Ireland
30 October 1980 Italy
13 December 1980 Japan G
2 July 1980 Kazakhstan
18 December 1980 Netherlands
1 January 1984 Poland 12
19 December 1980 Portugal
2 July 1980 Romania AP
18 December 1980 Spain
25 December 1980 Sweden
2 July 1980 USA
2 July 1980 Ukraine
MPAA PG
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $83,455,874
Production Paramount Pictures, Howard W. Koch Productions
Also known as
Airplane!, ¿Y dónde está el piloto?, Flying High!, Aeroplan!, Аэроплан!, Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Flying High, Y a-t-il un pilote dans l'avion?, ¡Aterriza como puedas!, Aeroplan, Aeroplanas, Aeroplano!, Ali je pilot v letalu?, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Aterriza como puedas, Avionul buclucas, Chuyến Bay Tình Yêu, Czy leci z nami pilot?, Furaingu Hai, Havapeima!, Hei me lennetään, Hei me lennetään!, Hei, me lennetään!, Hjelp vi flyr!, Højt at flyve, Ima li pilota u avionu?, Is er een piloot in het vliegtuig?, Kentucky Fried Airplane, L'aereo più pazzo del mondo, Lennuk, Lidmasina, Pripoutejte se, prosim!, Pripoutejte se, prosím!, Pripútajte sa, prosím!, Titta vi flyger, Titta vi flyger!, Uçak, Y a-t-il un pilote dans l'avion ?, Μια απίθανη... απίθανη πτήση, Μια τρελή, απίθανη πτήση, Аероплан, Има ли пилот в самолета?, Има ли пилота у авиону?, फ्लायिंग हाय, フライングハイ, 空前絕後滿天飛
Director
Jim Abrahams
David Zucker
David Zucker
Cast
Kareem Abdul-Jabbar
Lloyd Bridges
Peter Graves
Julie Hagerty
Cast and Crew
Similar films for Airplane!
Top Secret! 7.2
Top Secret! (1984)
Airplane II: The Sequel 6.2
Airplane II: The Sequel (1982)
Hot Shots! Part Deux 7.4
Hot Shots! Part Deux (1993)
The Naked Gun: From the Files of Police Squad! 7.7
The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Hot Shots! 6.8
Hot Shots! (1991)
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear 7.6
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
Living in the Age of Airplanes 7.3
Living in the Age of Airplanes (2015)
Naked Gun 33⅓: The Final Insult 6.6
Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994)
Robin Hood: Men in Tights 6.7
Robin Hood: Men in Tights (1993)
My Cousin Vinny 8.0
My Cousin Vinny (1992)
National Lampoon's Christmas Vacation 7.3
National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Spaceballs 7.1
Spaceballs (1987)

Film rating

7.5
Rate 15 votes
7.7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more