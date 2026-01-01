Menu
IMDb Rating: 6.9
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear 18+
Synopsis

Lieutenant Drebin discovers that his ex-girlfriend's new beau is involved in a plot to kidnap a scientist who advocates solar energy.
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1991
World premiere 28 June 1991
Release date
28 June 1991 Russia 12+
12 September 1991 Australia
28 June 1991 Brazil
6 September 1991 Denmark
11 September 1991 France
8 August 1991 Germany
28 June 1991 Great Britain
28 June 1991 Ireland
4 October 1991 Italy
14 March 1992 Japan
28 June 1991 Kazakhstan
19 July 1991 Netherlands
30 August 1991 Portugal
21 September 1991 South Korea 15
2 August 1991 Spain
16 August 1991 Sweden
23 August 1991 Turkey
28 June 1991 USA
28 June 1991 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $86,930,411
Production Paramount Pictures
Also known as
Also known as: The Naked Gun 2½: The Smell of Fear, ¿Y dónde está el policía? 2 1/2, ¿Y dónde está el policía? 2 1/2: El Aroma del miedo, Голый пистолет 2 1/2: Запах страха, ¿Y dónde está el policía? 2 1/2: el olor del miedo, ¿Y dónde está el policía? Parte 2 y medio, Agafa-ho com puguis 2 1/2, Agárralo como puedas 2 1/2: El aroma del miedo, Alaston ase 2½, Aonde É Que Pára a Polícia? Parte 2 1/2: O Aroma do Medo, Beint á ská 2½ - Lyktin af óttanum, Bláznivá strela 2 1/2: Vôňa strachu, Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu, Çıplak Silah 2½, Corra que a Polícia vem Aí 2½, Csupasz pisztoly 2 1/2, Den nakna pistolen 2 ½. Doften av rädsla, Den nakna pistolen 2½, Die nackte Kanone 2 1/2, Gola pistola 2 1/2, Goli pištolj 2, Høj pistolføring 2 1/2: Lovens lange næse, Họng Súng Vô Hình 2: Nếm Trải Nỗi Sợ, Kailais ierocis 2 ½: Baiļu smarža, L'agent fait la farce 2 1/2: L'odeur de la peur, La pistola desnuda 2 1/2: El aroma del miedo, Mannen med den nakne pistol 2½ - Lukten av frykt, Mies ja alaston ase 2 1/2, Mies ja alaston ase 2½, Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?, Nuogas ginklas 2½. Baimes kvapas, Palja relvaga 2, The Naked Gun 2 1/2, The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear, Trelles sfaires 2½, Un poliţist cu explozie întârziată 2 1/2, Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura, Y a-t-il un flic pour sauver le président ?, Y... ¿Dónde está el policía? Parte 2 1/2, Τρελές σφαίρες 2½, Голи пиштољ 2, Голий пістолет 2 1/2, Голий пістолет 2 1/2. Запах страху, Голият пищов 2 1/2, द नेकेड गन 2 1/2: द स्मेल ऑफ़ फियर, 白头神探2, 白头神探2½：恐怖的气味, 白头神探再显神威, 白頭神探: 再顯神威, 站在子弹上的男人, 站在子彈上的男人, 裸の銃を持つ男 PART2 1/2
Director
David Zucker
Cast
Leslie Nielsen
Priscilla Presley
George Kennedy
O. J. Simpson
Robert Goulet
Cast and Crew
Film in Collections
Film in Collections: All Parts of the Film 'The Naked Gun'

Film rating

7.6
7.6 (10 votes)
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Stills
