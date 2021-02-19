Menu
Poster of The Naked Gun: From the Files of Police Squad!
IMDb Rating: 7.6
Kinoafisha Films The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

The Naked Gun: From the Files of Police Squad! 18+
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1988
World premiere 2 December 1988
Release date
2 December 1988 Russia 16+
19 January 1989 Argentina
9 March 1989 Australia
6 January 1989 Brazil
25 December 1988 Colombia
7 April 1989 Denmark
5 May 1989 Finland
1 March 1989 France
27 April 1989 Germany
10 February 1989 Great Britain
12 October 1989 Hungary
17 February 1989 Ireland
24 March 1989 Italy
1 April 1989 Japan
27 April 1989 Netherlands
13 February 1990 Philippines
21 April 1989 Portugal
19 May 1990 South Korea
23 June 1989 Spain
31 March 1989 Sweden
15 June 1990 Turkey
2 December 1988 USA
MPAA PG-13
Budget $14,500,000
Worldwide Gross $78,756,177
Production Paramount Pictures
Also known as
The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, ¿Y dónde está el policía?, Die nackte Kanone, Голый пистолет, Bláznivá strela, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?, ¿Y... dónde está el policía?, Agafa-ho com puguis, Agárralo como puedas, Aonde É Que Pára a Polícia, Beint á ská, Bláznivá střela, Bláznivá strela: Z análu policejního útvaru, Bláznivá strela: Z archivu policejního oddelení, Çılpaq silah, Çıplak Silah, Corra que a Polícia Vem Aí!, Csupasz pisztoly, Den nakna pistolen, Gola pistola, Goli pištolj, Ha Ekdah Met Metzhok, Hadaka no Gan o Motsu Otoko, Høj pistolføring, Họng Súng Vô Hình, L'agent fait la farce, La pistola desnuda: De las filas del escuadrón de policía!, Mannen med den nakna pistolen, Mannen med den nakne pistol - med rett til å gå i baret, Mies ja alaston ase, Mies ja alaston ase - Tinanappien salaisista arkistoista!, Naga broń, Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Nuogas ginklas. Iš ypatingojo policijos skyriaus bylu, Palja relvaga, Police Squad!, The Naked Gun, Trelles sfaires, Un polițist cu explozie întârziată, Una pallottola spuntata, Yalang'och to'pponcha, Τρελές σφαίρες, Голи пиштољ, Голий пістолет, Голий пістолет. З файлів поліційного відділку, Голо оръжие, 白頭神探: 勇救事頭婆, 笑彈龍虎榜, 裸の銃を持つ男
Director
David Zucker
David Zucker
Cast
Leslie Nielsen
Leslie Nielsen
Priscilla Presley
Priscilla Presley
Ricardo Montalbán
George Kennedy
O. J. Simpson
Cast and Crew
7.7
7.6 IMDb
User 19 February 2021, 21:10
Комедия своего времени. Актерский состав подбран спецально для комедии. Как лучших в боевиках про полицеский, коп, который не знает слово стоп.… Read more…
