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Poster of Without Por No
6.1
Kinoafisha Films Without Por No
6.1

Without Por No

, 2010
Without Por No
Ukraine / Drama / 18+
Poster of Without Por No
6.1

Cast

Anton Komyakhov
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Myroslav Kuvaldin
Olha Sumska
Olha Sumska
Rinat Khairullin
Haroldas Giedraitis
Billionare Pimp
Director Aleksandr Shapiro, Stanislav Dovzhik
Writer Egor Golovenkin, Ramil Yamaleyev
Composer Myroslav Kuvaldin
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2010
World premiere 1 February 2007
Release date
1 February 2010 Russia Самокат
Production 2Plan2
Also known as
PorNO, Bes Por No, Бес Пор No

Film rating

6.1
Rate 28 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3209 In the Drama genre  1228 In films of Ukraine  8 In films of 2010  147
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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