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Poster of Partitura na mogilnom kamne
Kinoafisha Films Partitura na mogilnom kamne

Partitura na mogilnom kamne

, 1995
Ukraine / Drama / 18+
Poster of Partitura na mogilnom kamne

Cast

Dmytro Myrgorodsky
Sergey Romanyuk
Olha Sumska
Olha Sumska
Les Serdyuk
Iurii Neshcheretnyi
Yuriy Dubrovin
Leonid Yanovsky
Director Yaroslav Lupii
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1995

Film rating

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