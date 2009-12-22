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Poster of Potselui padshikh angelov
5.7
Kinoafisha Films Potselui padshikh angelov
5.7

Potselui padshikh angelov

, 2007
Potselui padshikh angelov
Russia / Drama, Crime / 18+
Poster of Potselui padshikh angelov
5.7

Cast

Evgeniy Sidikhin
Evgeniy Sidikhin
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Aleksei Kravchenko
Aleksei Kravchenko
Aleksey Ogurtsov
Aleksey Ogurtsov
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Igor Artashonov
Igor Artashonov
Tikhon Buznikov
Yulia Ivanovna Galkina
Yulia Ivanovna Galkina
Director Maksim Sveshnikov, Vadim Sveshnikov, Aleksandr Aravin
Writer Vadim Sveshnikov, Konstantin Filimonov
Composer Evgeniy Margulis
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2007
World premiere 22 December 2009
Release date
22 December 2009 Russia 16+
22 December 2009 Kazakhstan
22 December 2009 Ukraine
Production Konstanta Film
Also known as
Potselui padshikh angelov, Поцелуи падших ангелов

Film rating

5.7
Rate 11 votes
Place in the rating
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