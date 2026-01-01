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Poster of Tri zhenschiny Dostoevskogo
5.5
Kinoafisha Films Tri zhenschiny Dostoevskogo
5.5

Tri zhenschiny Dostoevskogo

, 2011
Russia / Drama / 18+
Poster of Tri zhenschiny Dostoevskogo
5.5

Cast

Andrey Tashkov
Viktor Rakov
Viktor Rakov
Elena Valerevna Plaksina
Elena Valerevna Plaksina
Glafira Tarkhanova
Glafira Tarkhanova
Marina Aksenova
Katerina Vasileva
Director Evgeniy Tashkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2011

Film rating

5.5
Rate 11 votes
Place in the rating
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