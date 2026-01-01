Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Zazda strasti
6.5
Kinoafisha Films Zazda strasti
6.5

Zazda strasti

, 1991
Zazda strasti
USSR / Drama / 18+
Poster of Zazda strasti
6.5

Cast

Anastasiya Vertinskaya
Anastasiya Vertinskaya
Ona
Viktor Rakov
Viktor Rakov
Vrach
Igor Kostolevskiy
Igor Kostolevskiy
Inspektor
Lembit Ulfsak
Lembit Ulfsak
Muzh
Vladimir Shevelkov
Vladimir Shevelkov
Pomoshchnik inspektora
Marina Yakovleva
Marina Yakovleva
Pervaya gornichnaya
Irina Malysheva
Vtoraya gornichnaya
Irina Otiyeva
Pevitsa
Evgeniy Bakhar
Chelovek v chyornom
L. Bondarenko
Director Andrey Kharitonov
Writer Valery Briusov, Andrey Kharitonov, Sergey Novozhilov
Composer Igor Krutoy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1991
World premiere 15 June 1991
Release date
15 June 1991 Russia
15 June 1991 USSR
Production Art-Happening Center
Also known as
Zazda strasti, Thirst of Passion, Жажда страсти

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Zazda strasti

Contact
Contact Horror, Thriller
1992, Russia
6.0
The Vampire
The Vampire Horror
1991, USSR
6.0
Dead Man's Letters
Dead Man's Letters Drama, Sci-Fi
1986, USSR
7.0
Dikaya okhota korolya Stakha
Dikaya okhota korolya Stakha Drama, Thriller, Mystery
1973, USSR
6.0
Gypsy Happiness
Gypsy Happiness Drama
1981, USSR
6.0
Master i Margarita
Master i Margarita Drama
2006, Russia
6.0
Limits of Desire
Limits of Desire Drama
1982, USSR
6.0
La bella di Mosca
La bella di Mosca Drama
2001, Russia / Italy
3.0
The Polynin Case
The Polynin Case Drama
1970, USSR
7.0
Konets prekrasnoy epokhi
Konets prekrasnoy epokhi Drama
2015, Russia
6.0
A Man at His Place
A Man at His Place Drama
1972, USSR
6.0
Kogda chelovek ulybnulsya
Kogda chelovek ulybnulsya Drama
1973, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more