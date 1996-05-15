Menu
Poster of Three Lives and Only One Death
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.8
Kinoafisha Films Three Lives and Only One Death

Three Lives and Only One Death

Trois vies & une seule mort 18+
Country France / Portugal
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1996
World premiere 15 May 1996
Release date
29 April 1999 Czechia 12+
15 May 1996 France
10 April 1997 Netherlands
16 January 1997 Spain
11 October 1996 USA
Worldwide Gross $378
Production Gemini Films, La Sept Cinéma, Madragoa Filmes
Also known as
Trois vies et une seule mort, Three Lives and Only One Death, Drei Leben und ein Tod, Három élet, egy halál, Mittsu no Jinsei to Tatta Hitotsu no Shi, Tre liv och bara en död, Tre liv og bare en død, Tre vite e una sola morte, Trei vieţi şi o singură moarte, Treis zoes & enas mono thanatos, Três Vidas & Uma Só Morte, Três Vidas e Uma Só Morte, Tres vidas y una sola muerte, Tři Životy a Jen Jedna Smrt, Trīs dzīves un tikai viena nāve, Trzy życia i jedna śmierć, Три жизни и одна смерть, 三生一死
Director
Raul Ruiz
Cast
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Anna Galiena
Anna Galiena
Marisa Paredes
Marisa Paredes
Melvil Poupaud
Melvil Poupaud
Chiara Mastroianni
Chiara Mastroianni
Similar films for Three Lives and Only One Death
That Day 6.3
That Day (2003)
The Hypothesis of the Stolen Painting 7.5
The Hypothesis of the Stolen Painting (1979)
Dawson City: Frozen Time 7.5
Dawson City: Frozen Time (2016)
Marcel Proust's Time Regained 6.7
Marcel Proust's Time Regained (1999)
The Dead 7.2
The Dead (1987)
City of Pirates 6.7
City of Pirates (1983)
7.1
Three Crowns of the Sailor (1983)
Man of Marble 7.8
Man of Marble (1977)
Pasazerka 7.4
Pasazerka (1963)
O Pagador de Promessas 8.3
O Pagador de Promessas (1962)
One Hundred and One Nights 6.4
One Hundred and One Nights (1995)
On a Magical Night 5.8
On a Magical Night (2019)

Film rating

Quotes
María Years. Since my husband died. I mean, since I heard he died. It's a long story.
Martin You've been very unlucky.
María That's life.
Martin No it isn't. Life is full of surprises and pleasures, it's beautiful. I enjoy life. We have no choice anyway.
