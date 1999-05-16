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Poster of Marcel Proust's Time Regained
6.7
Kinoafisha Films Marcel Proust's Time Regained
6.7

Marcel Proust's Time Regained

, 1999
Le temps retrouvé
France, Portugal, Italy / Romantic / 18+
Poster of Marcel Proust's Time Regained
6.7

Synopsis

A lush, elegant epic taking us on a time-swirling trip down the infinitely complex labyrinth that is Marcel Proust's memory lane.

Cast

Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
Odette
Emmanuelle Béart
Emmanuelle Béart
Gilberte
Vincent Perez
Vincent Perez
Morel
John Malkovich
John Malkovich
Le Baron de Charlus
Pascal Greggory
Saint-Loup
Marcello Mazzarella
Marcello Mazzarella
Marcel
Marie-France Pisier
Madame Verdurin
Chiara Mastroianni
Chiara Mastroianni
Albertine
Arielle Dombasle
Madame de Farcy
Arielle Dombasle
Madame de Farcy
Edith Scob
Edith Scob
Oriane de Guermantes
Director Raul Ruiz
Writer Marcel Proust, Gilles Taurand, Raul Ruiz
Composer Jorge Arriagada
Cast and Crew

Film details

Country France / Portugal / Italy
Runtime 2 hours 42 minutes
Production year 1999
World premiere 16 May 1999
Release date
3 August 2000 Argentina
20 October 1999 Belgium
19 May 1999 France
18 January 2001 Germany
7 January 2000 Great Britain
21 January 2000 Greece
27 November 2003 Hungary
14 April 2000 Italy
10 August 2000 Netherlands
8 October 1999 Portugal
5 July 2001 Switzerland
22 August 1999 Taiwan
4 September 1999 USA
Budget 65,000,000 FRF
Worldwide Gross $249,011
Production Gemini Films, France 2 Cinéma, Les Films du Lendemain
Also known as
Le temps retrouvé, d'après l'oeuvre de Marcel Proust, Time Regained, Die wiedergefundene Zeit, El tiempo recobrado, Le temps retrouvé, A megtalált idő, Čas Znova Nájdený, Čas Znovu Nalezený, Czas odnaleziony, Il tempo ritrovato, Marcel Proust's Time Regained, Miidasareta toki - 'Ushinawareta toki wo motomete' - yori, O Tempo Redescoberto, O Tempo Reencontrado, O xanakerdismenos hronos, Timpul regăsit, Ο ξανακερδισμένος χρόνος, Обретенное время, 見出された時 ~「失われた時を求めて」より~, 追忆似水年华, 追忆似水流年, 追憶逝水年華, 되찾은 시간

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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