Also known as

Le temps retrouvé, d'après l'oeuvre de Marcel Proust, Time Regained, Die wiedergefundene Zeit, El tiempo recobrado, Le temps retrouvé, A megtalált idő, Čas Znova Nájdený, Čas Znovu Nalezený, Czas odnaleziony, Il tempo ritrovato, Marcel Proust's Time Regained, Miidasareta toki - 'Ushinawareta toki wo motomete' - yori, O Tempo Redescoberto, O Tempo Reencontrado, O xanakerdismenos hronos, Timpul regăsit, Ο ξανακερδισμένος χρόνος, Обретенное время, 見出された時 ~「失われた時を求めて」より~, 追忆似水年华, 追忆似水流年, 追憶逝水年華, 되찾은 시간

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