Poster of City of Pirates
Poster of City of Pirates
6.7 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films City of Pirates

City of Pirates

La ville des pirates 18+
Synopsis

A surreal odyssey in which a melancholic maidservant crosses paths with a homicidal little boy, travels to a tiny island of pirates and encounters a man with multiple personalities.
Country France / Portugal
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1983
World premiere 4 September 1983
Release date
22 February 1984 France
Production Metro Filmes, Les Films du Passage
Also known as
La ville des pirates, City of Pirates, La ville de Paris, A Cidade dos Piratas, La villa dei pirati, La ville des pirates (Rusticatio Civitatis Piratarum), Wioska piratów, Η πόλη των πειρατών, Город пиратов
Director
Raul Ruiz
Cast
Hugues Quester
Anne Alvaro
Melvil Poupaud
André Engel
Duarte de Almeyda
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Stills
