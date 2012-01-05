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Poster of We Are Family
5.9
We Are Family - Trailer 2
Kinoafisha Films We Are Family
5.9

We Are Family

, 2011
Moya bezumnaya semya
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of We Are Family
5.9
We Are Family - Trailer 2
We Are Family  Trailer 2

Cast

Ivan Stebunov
Ivan Stebunov
Kostya
Aglaya Shilovskaya
Aglaya Shilovskaya
Vika
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Bronislav Petrovich
Mariya Shukshina
Mariya Shukshina
Lidiya Nikolaevna
Andrey Urgant
Andrey Urgant
Viktor Volyntsev
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Lyudmila Topeshko
Andrey Panin
Andrey Panin
Viktor Sergeevich
Anna Ardova
Anna Ardova
Alla Leonidovna
Olga Orlova
Olga Orlova
Vyacheslav Manucharov
Vyacheslav Manucharov
Maksim
Pavel Priluchnyy
Pavel Priluchnyy
Aleksandr Strizhenov
Aleksandr Strizhenov
Director Renat Davletyarov
Writer Victor Levin, Yuriy Korotkov, Daniel Shere
Composer Dmitriy Noskov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2011
World premiere 5 January 2012
Release date
5 January 2012 Russia Двадцатый Век Фокс
5 January 2012 Belarus
5 January 2012 Kazakhstan
28 September 2012 USA
5 January 2012 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $2,885,324
Production Fox International Productions (FIP), Real Dakota
Also known as
Moya bezumnaya semya, We Are Family, Familie und andere Katastrophen, Minha Família é Louca, Moja szurnieta rodzinka, My odna semya, Моя безумная семья

Film rating

5.9
Rate 13 votes
4.9 IMDb
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We Are Family - Trailer 2
We Are Family Trailer 2
We Are Family - Trailer
We Are Family Trailer
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