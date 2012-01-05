Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2011
World premiere
5 January 2012
Release date
|5 January 2012
|Russia
| Двадцатый Век Фокс
|
|5 January 2012
|Belarus
|
|
|5 January 2012
|Kazakhstan
|
|
|28 September 2012
|USA
|
|
|5 January 2012
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Worldwide Gross
$2,885,324
Production
Fox International Productions (FIP), Real Dakota
Also known as
Moya bezumnaya semya, We Are Family, Familie und andere Katastrophen, Minha Família é Louca, Moja szurnieta rodzinka, My odna semya, Моя безумная семья