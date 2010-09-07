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Poster of The Trip
7.0
Kinoafisha Films The Trip
7.0

The Trip

, 2010
The Trip
USA / Comedy / 18+
Poster of The Trip
7.0

Synopsis

Steve Coogan has been asked by The Observer to tour the country's finest restaurants, but after his girlfriend backs out on him he must take his best friend and source of eternal aggravation, Rob Brydon.

Cast

Steve Coogan
Steve Coogan
Steve Coogan
Margo Stilley
Mischa
Rob Brydon
Rob Brydon
Rob Brydon
Claire Keelan
Emma
Paul Popplewell
Dolya Gavanski
Magda
Rebecca Johnson
Sally
Elodie Harrod
Chloe
Justin Edwards
Justin Edwards
Steve's UK Agent
Anna Stockton
Katherine
Kerry Shale
Matt
Director Michael Winterbottom
Composer Michael Nyman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2010
World premiere 7 September 2010
Release date
26 November 2010 Russia 16+
4 June 2011 Australia
27 November 2011 Estonia
20 July 2011 France
24 April 2011 Greece
26 November 2010 Kazakhstan
23 June 2011 Netherlands
17 November 2015 South Korea 15
24 May 2013 Spain
5 August 2011 Sweden
26 November 2010 Ukraine
Worldwide Gross $3,945,217
Production Baby Cow Productions, British Broadcasting Corporation (BBC), Revolution Films
Also known as
The Trip, A Viagem, Az utazás, El viatge, Put, Retk, Uma Viagem Excêntrica, Το ταξίδι, Путешествие, Пътуването, To taxidi

Film rating

7.0
Rate 15 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Rob You could have a costume drama here, couldn't you?
Steve I would love-I'd absolutely-I'd just love to do a costume drama in these hills, leaping, vaulting over dry stone walls with a scabbard, with that dead look in my eyes, 'cause I've seen so many horrors that I'm sort of immune to them, and I'd say something like, "Gentlemen, to bed! Gentlemen, to bed, for we leave at first light. Tomorrow we battle, and we may lose our lives. But remember: death is but a moment. Cowardice is a lifetime affliction."
Rob Nice.
Steve To bed, for we rise at daybreak!
Rob Very good. Very impressive.
Steve But they always, they always leave at daybreak. They never leave at, you know, nine-thirty. "Gentlemen to bed, for we leave at nine-thirty!"
Rob Ish.
Steve Ish. "Gentlemen to bed, for we rise at... What time is the battle? About, oh, twelve o'clock? Twelve o'clock. How is it on horseback, about three hours? So we leave about eight, eight-thirty?"
Rob Eight-thirty for nine.
Steve "Gentlemen, to bed! For we leave at eight-thirty for nine. And we rise at just after daybreak. Seven-thirty, so just after daybreak. Gentlemen to bed, for we leave at nine-thirty on the dot. On the dot."
Rob Do you want to have a run, sire, in the morning? Just to loosen up, sire.
Steve Yes.
Rob Another thing they never say is, "Right! Well! We'd better make a move. I want to get back in daylight. We'd better make a move."
Steve To bed! Tomorrow we ride! We leave at ten-ish.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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