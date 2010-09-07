Rob You could have a costume drama here, couldn't you?

Steve I would love-I'd absolutely-I'd just love to do a costume drama in these hills, leaping, vaulting over dry stone walls with a scabbard, with that dead look in my eyes, 'cause I've seen so many horrors that I'm sort of immune to them, and I'd say something like, "Gentlemen, to bed! Gentlemen, to bed, for we leave at first light. Tomorrow we battle, and we may lose our lives. But remember: death is but a moment. Cowardice is a lifetime affliction."

Rob Nice.

Steve To bed, for we rise at daybreak!

Rob Very good. Very impressive.

Steve But they always, they always leave at daybreak. They never leave at, you know, nine-thirty. "Gentlemen to bed, for we leave at nine-thirty!"

Rob Ish.

Steve Ish. "Gentlemen to bed, for we rise at... What time is the battle? About, oh, twelve o'clock? Twelve o'clock. How is it on horseback, about three hours? So we leave about eight, eight-thirty?"

Rob Eight-thirty for nine.

Steve "Gentlemen, to bed! For we leave at eight-thirty for nine. And we rise at just after daybreak. Seven-thirty, so just after daybreak. Gentlemen to bed, for we leave at nine-thirty on the dot. On the dot."

Rob Do you want to have a run, sire, in the morning? Just to loosen up, sire.

Steve Yes.

Rob Another thing they never say is, "Right! Well! We'd better make a move. I want to get back in daylight. We'd better make a move."