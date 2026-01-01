Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Never So Few
Poster of Never So Few
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Never So Few

Never So Few

Never So Few 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

During WW2, the American O.S.S. mounts covert operations against the Japanese army in the jungles of Burma.
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1959
World premiere 7 December 1959
Release date
1 April 1960 Austria 12
1 January 1961 Brazil
1 January 1981 Germany
4 February 1960 Great Britain PG
2 January 1961 Portugal
7 December 1959 USA
Budget $3,480,000
Production Canterbury Productions, Loew's
Also known as
Never So Few, Cuando hierve la sangre, Wenn das Blut kocht, Quando Explodem as Paixões, Als het bloed kookt, Attack i Burma, Barfuß in die Ewigkeit, Brennende jungel, Campaign Burma, Elsket af to mænd, Ha-Krav al Burma, I oraia tis Kalkoutas, Junglefighters of Burma, Junglens partisaner, La proie des vautours, Liekkejä yössä, Nätternas eld, Niciodata asa de putini, Parlayan süngüler, Sacred and Profane, Sacro e profano, Sose kevesebbet, Tak niewielu, Wojenny romans, Битка в джунглата, Никогда не было так мало, 戦雲
Director
John Sturges
Cast
Frank Sinatra
Frank Sinatra
Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
Peter Lawford
Steve McQueen
Steve McQueen
Richard Johnson
Cast and Crew
Similar films for Never So Few
The Pride and the Passion 5.7
The Pride and the Passion (1957)
Woman of Straw 6.8
Woman of Straw (1964)
Sergeants 3 5.9
Sergeants 3 (1962)
Green Fire 5.9
Green Fire (1954)
By Love Possessed 5.4
By Love Possessed (1961)
The Old Man and the Sea 6.8
The Old Man and the Sea (1958)
The Great Escape 8.2
The Great Escape (1963)
Trapeze 6.8
Trapeze (1956)
Un bellissimo novembre 6.2
Un bellissimo novembre (1969)
Jump! 5.9
Jump! (2008)
From Here to Eternity 7.6
From Here to Eternity (1953)
The Sand Pebble 7.5
The Sand Pebble (1966)

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Capt. Tom Reynolds You know, the movies have got it all wrong, a cigarette tastes lousy when you're wounded.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more