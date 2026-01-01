Menu
Poster of The Burning Hills
5.9 IMDb Rating: 5.8
The Burning Hills

The Burning Hills 18+
Synopsis

When Trace Jordan's brother is murdered by members of the land-grabbing Sutton family he vows to report this injustice to the nearest Army fort.
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1956
World premiere 23 August 1956
Release date
18 January 1957 Germany
23 August 1956 USA
Production Warner Bros.
Also known as
The Burning Hills, Collines brûlantes, Heuvels in vlammen, Horizont in Flammen, Alevli dağlar, Brennende åser, Colinas ardientes, Colinele arzatoare, Dealuri in flacari, Flegomenoi lofoi, Forró hegyek, Hævn for enhver pris, Hämnd till varje pris, Le colline bruciano, Liekehtivät vuoret, Montanhas de Fogo, Montanhas em Fogo, O Monte do Desespero, Płonące wzgórza, Горящие холмы, 果てしなき決斗
Director
Stuart Heisler
Cast
Tab Hunter
Tab Hunter
Natalie Wood
Natalie Wood
Skip Homeier
Eduard Franz
Earl Holliman
Cast and Crew
Quotes
Maria Christina Colton They think they can treat me like those girls in the dance hall.
Trace Jordon I'm sorry. I know how you must feel.
Maria Christina Colton You can't. You are a man.
