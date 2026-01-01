Menu
Poster of Sex and the Single Girl
Poster of Sex and the Single Girl
6.5 IMDb Rating: 6.4
Sex and the Single Girl

Sex and the Single Girl

Sex and the Single Girl 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A womanizing reporter for a sleazy tabloid magazine impersonates his hen-pecked neighbor in order to get an expose on renowned psychologist Helen Gurley Brown.
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1964
World premiere 25 December 1964
Release date
1 September 1965 Austria AA
31 December 1964 Brazil
25 December 1964 Finland
1 July 1965 France TP
11 June 1965 Ireland PG
28 January 1965 Japan
1 January 1965 Portugal
17 April 1965 Spain
25 December 1964 USA
Worldwide Gross $6,490
Production Warner Bros., Reynard Productions, Fernwood Productions
Also known as
Sex and the Single Girl, El Sexo y la Joven Soltera, ...und ledige Mädchen, Une vierge sur canapé, A Solteira e o Atrevido, A szex és a hajadon, Donne v'insegno come si seduce un uomo, Ikke en lyd om dyd, La pícara soltera, Majd most kiderül, Médica, Bonita e Solteira, Samotna dziewczyna i seks, Seks i samostalna djevojka, Seks ja vallaline tüdruk, Seks ve genç kız, Seksiä ja poikamiestyttö, Sex und ledige Mädchen, Sex-kanten, Sexig som synden, Sexul şi fata nemăritată, To sex kai to monahiko koritsi, Το σεξ και το μοναχικό κορίτσι, Секс и незамужняя девушка, 求婚専科
Director
Richard Quine
Richard Quine
Cast
Tony Curtis
Tony Curtis
Natalie Wood
Natalie Wood
Henry Fonda
Henry Fonda
Lauren Bacall
Lauren Bacall
Mel Ferrer
Cast and Crew
Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack Sex and the Single Girl
