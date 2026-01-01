Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Unforgiven
Poster of The Unforgiven
Poster of The Unforgiven
Poster of The Unforgiven
Poster of The Unforgiven
Poster of The Unforgiven
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.5
Rate
6 posters
Kinoafisha Films The Unforgiven

The Unforgiven

The Unforgiven 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The neighbors of a frontier family turn on them when it is suspected that their adopted daughter was stolen from the local Kiowa tribe.
Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1960
World premiere 1 January 1960
Release date
1 October 1960 Austria 12
1 January 1961 Brazil
6 April 1960 Canada 18A
1 January 1960 Germany
7 October 1960 Italy
6 April 1960 Mexico C
2 January 1961 Portugal
6 April 1960 Sweden 15
9 January 1962 Turkey
6 April 1960 USA
Budget $5,000,000
Production Hecht-Hill-Lancaster Productions, James Productions
Also known as
The Unforgiven, Lo que no se perdona, Denen man nicht vergibt, O Passado Não Perdoa, 恩怨情天, Affedilmeyen, Andestuseta, De oförsonliga, De onverzoenlijken, De uovervindelige, Els que no perdonen, Gli inesorabili, Không Khoan Nhượng, Kitaszítva, Le vent de la plaine, Leppymättömät, Los que no perdonan, Menantis pikta, Neiertaţii, Neînduplecații, Nema oproštaja, Nezničitelní, Nie do przebaczenia, Nie przebaczam, Nincs bocsánat, Oi asyghoritoi, The Siege at Dancing Bird, The Siege at Dancing Burg, Vinden fra slettene, Οι ασυγχώρητοι, Непростимите, Непрощена, Непрощенная, Непрощённая, 許されざる者（1960）
Director
John Huston
Cast
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn
Audie Murphy
John Saxon
John Saxon
Charles Bickford
Lillian Gish
Cast and Crew
Similar films for The Unforgiven
The Convert 6.7
The Convert (2023)
Valdez Is Coming 6.8
Valdez Is Coming (1971)
The List of Adrian Messenger 6.9
The List of Adrian Messenger (1963)
The Tree 6.6
The Tree (2010)
Mister Johnson 6.3
Mister Johnson (1990)
Robin and Marian 6.4
Robin and Marian (1976)
Paris When It Sizzles 6.4
Paris When It Sizzles (1964)
The Nun's Story 7.8
The Nun's Story (1959)
The Wonderful Country 6.2
The Wonderful Country (1959)
Green Mansions 5.5
Green Mansions (1959)
Love in the Afternoon 7.1
Love in the Afternoon (1957)
Gunfight at the O.K. Corral 7.2
Gunfight at the O.K. Corral (1957)

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Lost Bird I come in peace.
Ben Zachary My land. My sky. You are welcome.
Lost Bird Young horses. Good for - fighting. Good for - hunting. You take.
Ben Zachary I am ashamed. I have nothing as good to give you in return.
Lost Bird You have. In your house. Woman. One of *our* woman.
Ben Zachary Who told you this?
Lost Bird Man - of your tribe. Old man. Carry long knife.
Ben Zachary Him crazy.
Lost Bird Crazy man. Sun - speak through him. Dead people - speak through mouth. He speak - woman, my sister. I - her brother.
Ben Zachary He lies!
Lost Bird How - much - woman - worth?
Ben Zachary There are not enough horses to pay for her. Not all you can own or all you can steal!
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more