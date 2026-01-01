Lost Bird I come in peace.

Ben Zachary My land. My sky. You are welcome.

Lost Bird Young horses. Good for - fighting. Good for - hunting. You take.

Ben Zachary I am ashamed. I have nothing as good to give you in return.

Lost Bird You have. In your house. Woman. One of *our* woman.

Ben Zachary Who told you this?

Lost Bird Man - of your tribe. Old man. Carry long knife.

Ben Zachary Him crazy.

Lost Bird Crazy man. Sun - speak through him. Dead people - speak through mouth. He speak - woman, my sister. I - her brother.

Ben Zachary He lies!

Lost Bird How - much - woman - worth?