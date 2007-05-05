Cast
Ma. Nenita Flores Dela Torre
Joy
Cast and Crew
Composer
Christopher Bowen, Grégoire Hetzel
Film details
Country
France / Israel
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2007
World premiere
5 May 2007
Release date
|5 September 2007
|France
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|5 May 2007
|Israel
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|22 May 2007
|USA
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Budget
$1,800,000
Worldwide Gross
$938,881
Production
Lama Films, Arte France Cinéma, Canal+
Also known as
Meduzot, Jellyfish, Les méduses, Jellyfish - Vom Meer getragen, Medusas, Meduse, Meduza, Medúzák, Meduzy, Медузи, Медузы, ジェリーフィッシュ（2007）, 水母人間, 蓝色果冻海, 藍色果凍海, As Medusas, 젤리피쉬, 水母, 蛇发女妖