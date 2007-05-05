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Poster of Jellyfish
7.2
Kinoafisha Films Jellyfish
7.2

Jellyfish

, 2007
Meduzot
France, Israel / Drama / 18+
Poster of Jellyfish
7.2

Cast

Sarah Adler
Sarah Adler
Batia
Bruria Albeck
Relly
Tsipor Aizen
Ilanit Ben-Yaakov
Galia
Assi Dayan
Miri Fabian
Nikol Leidman
Girl
Gera Sandler
Gera Sandler
Michael
Noa Raban
Keren
Ma. Nenita Flores Dela Torre
Joy
Zaharira Harifai
Malka
Naama Nisim
Naomi
Director Shira Geffen, Etgar Keret
Writer Shira Geffen
Composer Christopher Bowen, Grégoire Hetzel
Cast and Crew

Film details

Country France / Israel
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2007
World premiere 5 May 2007
Release date
5 September 2007 France
5 May 2007 Israel
22 May 2007 USA
Budget $1,800,000
Worldwide Gross $938,881
Production Lama Films, Arte France Cinéma, Canal+
Also known as
Meduzot, Jellyfish, Les méduses, Jellyfish - Vom Meer getragen, Medusas, Meduse, Meduza, Medúzák, Meduzy, Медузи, Медузы, ジェリーフィッシュ（2007）, 水母人間, 蓝色果冻海, 藍色果凍海, As Medusas, 젤리피쉬, 水母, 蛇发女妖

Film rating

7.2
Rate 13 votes
7 IMDb
Updated 12 November 2020
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