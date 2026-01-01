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Poster of An American Tail: Fievel Goes West
6.5
Kinoafisha Films An American Tail: Fievel Goes West
6.5

An American Tail: Fievel Goes West

, 1991
An American Tail: Fievel Goes West
USA / Animation, Adventure, Family / 18+
Poster of An American Tail: Fievel Goes West
6.5

Synopsis

A family of Emigre mice decide to move out to the west, unaware that they are falling into a trap perpetrated by a smooth talking cat.

Cast

James Stewart
James Stewart
Wylie
Erica Yohn
Mama
Nehemiah Persoff
Papa
Amy Irving
Amy Irving
Miss Kitty
Dom DeLuise
Tiger
John Cleese
John Cleese
Cat R. Waul
Phillip Glasser
Fievel
Cathy Cavadini
Tanya
Jon Lovitz
Chula
Jack Angel
Additional Voices
Director Simon Wells, Phil Nibbelink
Writer Chuck Swenson, Flint Dille, David Kirschner
Composer James Horner
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1991
World premiere 21 November 1991
Release date
21 November 1991 Russia 0+
21 November 1991 Australia G
24 June 1992 Denmark
21 November 1991 Finland K-7
10 December 1991 France
24 June 1992 Germany
13 December 1991 Great Britain
13 December 1991 Ireland
20 December 1991 Italy
21 November 1991 Kazakhstan
1 January 2004 Netherlands
21 November 1991 Norway 9
13 December 1991 Portugal
6 December 1991 Sweden
21 November 1991 USA
21 November 1991 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $40,766,041
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment, Amblimation
Also known as
An American Tail: Fievel Goes West, Fievel y el Nuevo Mundo 2: El Lejano Oeste, Fievel au Far West, Американская история 2: Фивел едет на Запад, Amerykańska opowieść 2: Feiwel rusza na Zachód, Antur gyda Chynffon 2: Fievel yn mynd tua'r gorllewin, Aventură în Vest, Chuyện Cổ Tích Nước Mỹ 2: Fievel đi về phía Tây, Dànachd le Earball 2: Fievel a' dol chun iar, Eachtra le Heireaball 2: Téann Fievel siar, Egérmese 2: Egérkék a Vadnyugaton, Fajvell 2: Fajvell shkon në perëndim, Feivel, der Mauswanderer im wilden Westen, Fievel a nový svět 2: Divoký západ, Fievel conquista il West, Fievel e o Novo Mundo 2: O Velho Oeste, Fievel en de Nieuwe Wereld 2: Het Wilde Westen, Fievel i nowy świat 2: Dziki Zachód, Fievel i vilda västern, Fievel in het wilde westen, Fievel ja uusi maailma 2: Villi länsi, Fievel kai o néos kósmos 2, Fievel land in Amerika, Fievel matkalla villiin länteen, Fievel och den nya världen 2: vilda västern, Fievel og den nye verden 2: det ville vesten, Fievel på väg till vilda västern, Fievel va al Oeste, Fievel villissä lännessä, Fievel και ο νέος κόσμος 2, Fievelis ir naujasis pasaulis 2: laukiniai vakarai, Kkolileul gajin Moheom 2: Fievel-eun seojjog-eulo ganda, Mōrearea me te hiku 2: Ka haere a Fievel ki te hauauru, Myszy i koty na Dzikim Zachodzie, Rejsen til Amerika 2: Fievel i det vilde vesten, Resan till Amerika - Fievel i vilda västern, Sevimli Fare 2: Batıya Yolculuk, Um Conto Americano: Fievel Vai para o Oeste, Un cuento americano 2: Fievel va al oeste, Un cuento americano: Faivel va al oeste, Un cuento americano: Fievel va al oeste, Американський хвіст 2: Файвел вирушає на захід, Фиевел и нови свет 2, フィーヴェルと新世界2：西部開拓時代, 美國鼠譚2, Feivel, der Mauswanderer - Im Wilden Westen, An American Tail II, Fievel Um Conto Americano 2, Rejsen Til Amerika: Fievel I Det Vilde Vesten, Американская история: Фивел едет на Запад, アメリカ物語／ファイベル西へ行く

Cartoon rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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soundtrack An American Tail: Fievel Goes West

Quotes

Wylie Burp Just remember, Fievel - one man's sunset is another man's dawn. I don't know what's out there beyond those hills. But if you ride yonder... head up, eyes steady, heart open... I think one day you'll find that you're the hero you've been looking for.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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