ProductionAmerican Cinema International, Oasis Entertainment
Also known as
El Dorado, El Dorado - Auf der Suche nach der goldenen Stadt, El Dorado - La città perduta, El Dorado: Em Busca do Templo do Sol, Eldorado - Temple of the Sun, Eldorado : La Cité d'or, En busca de la ciudad del oro, Jack Wilder et la Mystérieuse cité d'or, Ελ Ντοράντο: Αναζητώντας τη χρυσή πόλη, Ελ Ντοράντο: Ο ναός του ήλιου, Эльдорадо
Film rating
5.3
Rate10 votes
4.8IMDb
Stills
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