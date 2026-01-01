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Poster of The Search For El Dorado
5.3
Kinoafisha Films The Search For El Dorado
5.3

The Search For El Dorado

, 2009
The Search For El Dorado
Peru / Adventure / 18+
Poster of The Search For El Dorado
5.3

Cast

Shane West
Shane West
Jack Wilder
Luke Goss
Col. Sam Grissom
Elden Henson
Elden Henson
Gordon
Natalie Martinez
Natalie Martinez
Maria Martinez
Julio Oscar Mechoso
General Mata
Giovanni Ciccia
Quinteros
Vanessa Saba
Lupe
Gonzalo Alonso Ruiz
Diego
Daniel Marin
Shane West's Body Double
Director Terry Cunningham
Cast and Crew

Film details

Country Peru
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2009
Production American Cinema International, Oasis Entertainment
Also known as
El Dorado, El Dorado - Auf der Suche nach der goldenen Stadt, El Dorado - La città perduta, El Dorado: Em Busca do Templo do Sol, Eldorado - Temple of the Sun, Eldorado : La Cité d'or, En busca de la ciudad del oro, Jack Wilder et la Mystérieuse cité d'or, Ελ Ντοράντο: Αναζητώντας τη χρυσή πόλη, Ελ Ντοράντο: Ο ναός του ήλιου, Эльдорадо

Film rating

5.3
Rate 10 votes
4.8 IMDb
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