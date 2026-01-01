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Natalie Martinez
Natalie Martinez
Kinoafisha
Persons
Natalie Martinez
Natalie Martinez
Natalie Martinez
Date of Birth
12 July 1984
Age
42 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Producer
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
,
Science-fiction heroine
Popular Films
8.1
Kingdom
(2014)
7.5
Secrets and Lies
(2015)
7.5
Detroit 1-8-7
(2010)
Filmography
7.4
Bad Monkey
Comedy
2024, USA
6.5
Ordinary Joe
Drama
2021, USA
6.8
Reminiscence
Reminiscence
Sci-Fi, Thriller, Romantic
2021, USA
Watch trailer
4.4
The I-Land
Adventure, Sci-Fi, Detective,
2019, USA
6.1
The Twilight Zone
Drama, Horror
2019, USA
7.2
The Crossing
Drama, Sci-Fi
2018, USA
6.9
APB
Drama, Action, Crime
2017, USA
4.4
Keep Watching
Keep Watching
Horror, Thriller
2017, USA
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