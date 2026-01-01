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Natalie Martinez
Natalie Martinez Natalie Martinez
Kinoafisha Persons Natalie Martinez

Natalie Martinez

Natalie Martinez

Date of Birth
12 July 1984
Age
42 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Producer
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Science-fiction heroine

Popular Films

Kingdom 8.1
Kingdom (2014)
Secrets and Lies 7.5
Secrets and Lies (2015)
Detroit 1-8-7 7.5
Detroit 1-8-7 (2010)

Filmography

Bad Monkey 7.4
Bad Monkey
Comedy 2024, USA
Ordinary Joe 6.5
Ordinary Joe
Drama 2021, USA
Reminiscence 6.8
Reminiscence Reminiscence
Sci-Fi, Thriller, Romantic 2021, USA
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The I-Land 4.4
The I-Land
Adventure, Sci-Fi, Detective, 2019, USA
The Twilight Zone 6.1
The Twilight Zone
Drama, Horror 2019, USA
The Crossing 7.2
The Crossing
Drama, Sci-Fi 2018, USA
APB 6.9
APB
Drama, Action, Crime 2017, USA
Keep Watching 4.4
Keep Watching Keep Watching
Horror, Thriller 2017, USA
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