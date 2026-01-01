Menu
Mariya Semyonova

Mariya Semyonova

Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Thriller hero

Popular Films

Two Days 7.4
Two Days (2011)
Shame 6.4
Shame (2013)
Mädchen im Eis 6.3
Mädchen im Eis (2015)

Filmography

Genre
Year
Ogorod 5.9
Ogorod Ogorod
Drama 2022, Russia
Once in Trubchevsk 5.9
Once in Trubchevsk Odnazhdy v Trubchevske
Drama 2019, Russia
Mädchen im Eis 6.3
Mädchen im Eis Mädchen im Eis
Thriller, Comedy 2015, Russia / Germany
Dar
Dar Dar
Children's, Romantic, Sci-Fi, Family 2013, Russia
Shame 6.4
Shame Styd
Drama 2013, Russia
Two Days 7.4
Two Days Dva dnya
Romantic 2011, Russia
