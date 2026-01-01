Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariya Semyonova
Mariya Semyonova
Kinoafisha
Persons
Mariya Semyonova
Mariya Semyonova
Mariya Semyonova
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Thriller hero
Popular Films
7.4
Two Days
(2011)
6.4
Shame
(2013)
6.3
Mädchen im Eis
(2015)
Filmography
Genre
All
Children's
Comedy
Drama
Family
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2022
2019
2015
2013
2011
All
6
Films
6
Actor
6
5.9
Ogorod
Ogorod
Drama
2022, Russia
5.9
Once in Trubchevsk
Odnazhdy v Trubchevske
Drama
2019, Russia
Watch trailer
6.3
Mädchen im Eis
Mädchen im Eis
Thriller, Comedy
2015, Russia / Germany
Watch trailer
Dar
Dar
Children's, Romantic, Sci-Fi, Family
2013, Russia
6.4
Shame
Styd
Drama
2013, Russia
7.4
Two Days
Dva dnya
Romantic
2011, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree