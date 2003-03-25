|24 April 2003
|Russia
|12+
|3 April 2003
|Argentina
|12 June 2003
|Australia
|4 April 2003
|Austria
|24 April 2003
|Belarus
|16 April 2003
|Belgium
|4 April 2003
|Brazil
|28 March 2003
|Canada
|5 June 2003
|Czechia
|16 April 2003
|Denmark
|4 June 2003
|Egypt
|18 April 2003
|Finland
|16 April 2003
|France
|3 April 2003
|Germany
|28 March 2003
|Great Britain
|4 April 2003
|Greece
|3 April 2003
|Hong Kong
|17 April 2003
|Hungary
|4 April 2003
|Iceland
|28 March 2003
|Ireland
|16 April 2003
|Israel
|17 April 2003
|Italy
|7 June 2003
|Japan
|24 April 2003
|Kazakhstan
|17 June 2003
|Kuwait
|9 May 2003
|Lithuania
|1 April 2003
|Luxembourg
|28 March 2003
|Mexico
|17 April 2003
|Netherlands
|29 May 2003
|New Zealand
|16 April 2003
|Norway
|10 April 2003
|Peru
|2 April 2003
|Philippines
|6 June 2003
|Poland
|18 April 2003
|Portugal
|16 May 2003
|Romania
|5 June 2003
|Slovakia
|12
|10 July 2003
|Slovenia
|18 April 2003
|South Korea
|28 March 2003
|Spain
|18 April 2003
|Sweden
|3 April 2003
|Switzerland
|4 April 2003
|Turkey
|28 March 2003
|USA
|24 April 2003
|Ukraine
(at around 9 mins) Close to the end of the "birds" sequence, a trout can be seen colliding with a window in place of a pigeon; it was an in-joke left by the team responsible for the CG pigeons.