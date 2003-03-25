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Poster of The Core
5.8
Kinoafisha Films The Core
5.8

The Core

, 2003
The Core
USA / Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of The Core
5.8

Cast

Hilary Swank
Hilary Swank
Beck
Aaron Eckhart
Aaron Eckhart
Josh
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
Commander Richard Iverson
Delroy Lindo
Delroy Lindo
Brazzelton
DJ Qualls
DJ Qualls
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Christopher Shyer
Dave Perry
Ray Galletti
Paul
Eileen Pedde
Lynne
Rekha Sharma
Danni
Tom Scholte
Acker
Glenn Morshower
Glenn Morshower
FBI Agent
Director Jon Amiel
Writer Cooper Layne, John Rogers
Composer Christopher Young
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2003
Online premiere 1 July 2022
World premiere 25 March 2003
Release date
24 April 2003 Russia 12+
3 April 2003 Argentina
12 June 2003 Australia
4 April 2003 Austria
24 April 2003 Belarus
16 April 2003 Belgium
4 April 2003 Brazil
28 March 2003 Canada
5 June 2003 Czechia
16 April 2003 Denmark
4 June 2003 Egypt
18 April 2003 Finland
16 April 2003 France
3 April 2003 Germany
28 March 2003 Great Britain
4 April 2003 Greece
3 April 2003 Hong Kong
17 April 2003 Hungary
4 April 2003 Iceland
28 March 2003 Ireland
16 April 2003 Israel
17 April 2003 Italy
7 June 2003 Japan
24 April 2003 Kazakhstan
17 June 2003 Kuwait
9 May 2003 Lithuania
1 April 2003 Luxembourg
28 March 2003 Mexico
17 April 2003 Netherlands
29 May 2003 New Zealand
16 April 2003 Norway
10 April 2003 Peru
2 April 2003 Philippines
6 June 2003 Poland
18 April 2003 Portugal
16 May 2003 Romania
5 June 2003 Slovakia 12
10 July 2003 Slovenia
18 April 2003 South Korea
28 March 2003 Spain
18 April 2003 Sweden
3 April 2003 Switzerland
4 April 2003 Turkey
28 March 2003 USA
24 April 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $73,498,611
Production Paramount Pictures, David Foster Productions, Munich Film Partners New Century & Company (MFP) Core Productions
Also known as
The Core, The Core - Der innere Kern, El núcleo, El núcleo - Misión al centro de la tierra, A mag, Au coeur de la terre, Bërthama e tokës, Centrul Pământului, Core, Detonação, Fusion, Fusion - The core, Jadro, Jádro, Jądro Ziemi, Jedro, Jezgra, Jezgro, Kodols, Kor, O Núcleo: Missão ao Centro da Terra, O pyrinas: Apostoli sto kentro tis Gis, Tâm Trái Đất, The Core (El núcleo), Ytimessä, Žemes branduolys, Ο πυρήνας: Αποστολή στο κέντρο της Γης, Земне ядро: Кидок у пекло, Земное ядро, Ядрото, द कोर, ザ・コア, 地心毀滅, Yadroto, Zemnoe jadro, ผ่านรกกลางใจโลก, Yadro zemli

Film rating

5.8
Rate 12 votes
5.5 IMDb
Updated 12 November 2020

Quotes

Col. Robert Iverson Being a leader isn't about ability. It's about responsibility.
Maj. Rebecca Childs Got it, sir.
Col. Robert Iverson No you don't, Beck. I mean, you're not just responsible for the good ones. You've got to be responsible for the bad ones. You've got to be ready to make the shitty call.
Maj. Rebecca Childs What makes you think I'm not?
Col. Robert Iverson Because you're so damn good. You haven't hit anything you couldn't beat. I mean, hell, you were the one who figured out how to save the space shuttle. You made me, you made the rest of NASA just look like an ass. It's just you're used to winning... and you're not really a leader until you've lost.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

(at around 9 mins) Close to the end of the "birds" sequence, a trout can be seen colliding with a window in place of a pigeon; it was an in-joke left by the team responsible for the CG pigeons.

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