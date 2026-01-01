An undercover FBI agent falls in love with a recently widowed mafia wife, who is trying to restart her life following her husband's murder while being pursued by a libidinous mafia kingpin seeking to claim her for himself.
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