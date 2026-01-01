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Poster of Married to the Mob
6.3
Kinoafisha Films Married to the Mob
6.3

Married to the Mob

, 1988
Married to the Mob
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Married to the Mob
6.3

Synopsis

An undercover FBI agent falls in love with a recently widowed mafia wife, who is trying to restart her life following her husband's murder while being pursued by a libidinous mafia kingpin seeking to claim her for himself.

Cast

Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Angela de Marco
Alec Baldwin
Alec Baldwin
'Cucumber' Frank de Marco
Dean Stockwell
John Cusack
John Cusack
Oliver Platt
Oliver Platt
Nancy Travis
Nancy Travis
Mercedes Ruehl
Mercedes Ruehl
Matthew Modine
Matthew Modine
Paul Lazar
Tommy
Captain Haggerty
'The Fat Man'
Marlene Willoughby
Mrs. 'Fat Man'
Frank Aquilino
Conductor
Director Jonathan Demme
Writer Barry Strugatz, Mark R. Burns
Composer David Byrne
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1988
World premiere 11 August 1988
Release date
19 August 1988 Russia 16+
10 March 1989 Denmark 15
19 September 1988 France
22 December 1988 Germany
22 December 1988 Greece
8 September 1989 Ireland 18
7 April 1989 Italy
21 December 1989 Japan PG12
19 August 1988 Kazakhstan
19 August 1988 USA
19 August 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $21,486,757
Production Orion Pictures, Mysterious Arts
Also known as
Married to the Mob, Casada con la mafia, Die Mafiosi-Braut, Gangsterin heila, Gift med mafiaen, Veuve, mais pas trop..., Babanın Metresi, Casada amb tots, Casada con todos, Cu mafia pe urme, De Caso com a Máfia, Gangsterns flamma, Gift med maffian, I gynaika tou gangster, Ištekejusi už mafijos, Keresztanya, Maffia-bruid, Manzelství s mafií, Paari pandud maffiaga, Poślubiona mafii, Udata za mafiju, Una vedova allegra... ma non troppo, Viúva... Mas Não Muito, Η γυναίκα του γκάγκστερ, Замужем за мафией, Омъжена за мафията, 마피아의 아내, 愛されちゃって、マフィア, 愛されちゃってマフィア, 烏龍密探擺黑幫, Veuve mais pas trop, 乌龙密探摆黑帮, 匪徒之妻, 嫁给歹徒, 嫁了一个黑手党

Film rating

6.3
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Angela de Marco God, you people work just like the mob! There's no difference.
Regional Director Franklin Oh, there's a big difference, Mrs. de Marco. The mob is run by murdering, thieving, lying, cheating psychopaths. We work for the President of the United States of America.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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