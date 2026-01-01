Menu
6.5 IMDb Rating: 6.4
Synopsis

The tragic 1939 voyage of SS St. Louis carrying hundreds of German Jewish refugees from Nazi Germany that seemingly no nation is willing to save from certain doom.
Country Great Britain
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 1976
World premiere 12 December 1976
Release date
12 December 1976 Russia 12+
18 November 1977 Ireland 12
12 December 1976 Kazakhstan
22 December 1976 USA
12 December 1976 Ukraine
MPAA PG
Budget $7,000,000
Production ITC Entertainment, Transcontinental Film Productions (London), Associated General Films
Also known as
Voyage of the Damned, El viaje de los condenados, Reise der Verdammten, De fördömdas resa, El viaje de los malditos, A Viagem dos Condenados, A Viagem dos Malditos, De fordømtes reise, Elátkozottak utazása, Il viaggio dei dannati, Kirottujen laiva, La nave dei dannati, Lanetliler gemisi, Le voyage des damnés, Massa Ha-Arurim, Podróż do kresu, Podróż przeklętych, Przeklęty rejs, Putovanje prokletih, Reis der verdoemden, Rejs wyklętych, S/S St. Louis - Skibet som fik verden til at skamme sig, Sigling hinna dæmdu, To taxidi ton kataramenon, Voiajul blestemaţilor, Το ταξίδι των καταραμένων, Путешествие отверженных, Пътуването на прокълнатите, 세인트 루이스호의 대학살, さすらいの航海
Director
Stuart Rosenberg
Cast
Faye Dunaway
Faye Dunaway
Max von Sydow
Max von Sydow
Oskar Werner
Orson Welles
Orson Welles
James Mason
James Mason
Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Captain Schroeder I neither approved nor knew of it and assure you it shall not happen again. I frankly admit there appears to have been a lapse of good taste.
