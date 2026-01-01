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Poster of Comes a Horseman
6.3
Kinoafisha Films Comes a Horseman
6.3

Comes a Horseman

, 1978
Comes a Horseman
USA / Romantic, Western, Drama / 18+
Poster of Comes a Horseman
6.3

Cast

James Caan
James Caan
Frank
Jane Fonda
Jane Fonda
Ella
Jason Robards
Jason Robards
Ewing
George Grizzard
Neil Atkinson
Richard Farnsworth
Richard Farnsworth
Dodger
Jim Davis
Julie Blocker
Mark Harmon
Mark Harmon
Billy Joe Meynert
Macon McCalman
Hoverton
Basil Hoffman
George Bascomb
James Kline
Ralph Cole
Director Alan J. Pakula
Writer Dennis Lynton Clark
Composer Michael Small
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1978
Online premiere 25 October 1978
World premiere 25 October 1978
Release date
25 October 1978 Russia 12+
25 October 1978 Canada 14A
2 May 1979 France
8 June 1979 Ireland PG
6 January 1979 Italy
25 October 1978 Kazakhstan
1 August 1979 Poland 7
25 October 1978 USA
25 October 1978 Ukraine
MPAA PG
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $9,585,769
Production Chartoff-Winkler Productions
Also known as
Comes a Horseman, Eine Farm in Montana, Llega un jinete, Arriba un genet, Arriva un cavaliere libero e selvaggio, Asb-savaary Mi-aayad, Atjoja raitelis, Aufstand der Aufrechten, Comes a Horseman Wild and Free, Det kom en cowboy, Det kommer en ryttare, Dolazi jahac, Een ruiter wild en vrij, Eve Gelen Atlı, Ha eljő a lovas, Hvor vinden raser, Jezdec prihaja, Kamuzu A Hôsuman, Le souffle de la tempête, Llega un jinete libre y salvaje, Przybywa jeździec, Raízes da Ambição, Sosea odată un călăreț, Tuli ratsain vieras mies, Uma Mulher Implacável, Ελεύθερος καβαλλάρης, Конникът, Приближается всадник, カムズ・ア・ホースマン

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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