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Poster of Moonlight and Valentino
5.7
Kinoafisha Films Moonlight and Valentino
5.7

Moonlight and Valentino

, 1995
Moonlight and Valentino
Great Britain, USA / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Poster of Moonlight and Valentino
5.7

Synopsis

A young widow still grieving over the death of her husband finds herself being comforted by a local housepainter.

Cast

Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Rebecca Trager Lott
Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg
Sylvie Morrow
Shadia Simmons
Jenny Morrow
Erica Luttrell
Erica Luttrell
Drew Morrow
Matthew Koller
Alex Morrow
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Lucy Trager
Kathleen Turner
Kathleen Turner
Alberta Russell
Scott Wickware
Policeman
Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi
Painter
Kelli Fox
Nurse
Director David Anspaugh
Writer Ellen Simon
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1995
World premiere 29 September 1995
Release date
29 September 1995 Russia 12+
4 July 1996 Germany
29 September 1995 Kazakhstan
15 August 1996 Netherlands
29 September 1995 USA
29 September 1995 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,484,226
Production Polygram Filmed Entertainment, Working Title Films
Also known as
Moonlight and Valentino, Moonlight et Valentino, Mujeres bajo la luna, A Hold színei, Blandt veninder og elskere, Dones sota la lluna, Erotas sto feggarofoto, Holdfény és Valentino, Księżyc i Valentino, Kultaiset aamut, siniset illat, Mėnesiena ir Valentinas, Mesecina in Valentino, Moonlight & Valentino, Moonlight ja Valentino, O Jogo da Verdade, Paixões ao Luar, Veninder i nøden, Έρωτας στο φεγγαρόφωτο, Έρωτας στο φως του φεγγαριού, Лунный свет и Валентино, Місячне сяйво і Валентино, ムーンライト&ヴァレンチノ, 月光情聖, Luz de Luna & Valentino, Moonlight und Valentino

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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