Horrible Bosses

Horrible Bosses
USA / Comedy / 18+
Synopsis

Three friends conspire to murder their awful bosses when they realize they are standing in the way of their happiness.

Cast

Jennifer Aniston
Jamie Foxx
Colin Farrell
Jason Bateman
Jason Sudeikis
Donald Sutherland
Director Seth Gordon
Writer John Francis Daley, Jonathan Goldstein, Michael Markowitz
Composer Christopher Lennertz
Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2011
World premiere 30 June 2011
Release date
4 August 2011 Russia КАРО Премьер 16+
25 August 2011 Argentina
7 August 2011 Armenia
25 August 2011 Australia
4 August 2011 Belarus
17 August 2011 Belgium
5 August 2011 Brazil
19 August 2011 Bulgaria
8 July 2011 Canada
28 July 2011 Chile
5 August 2011 Colombia
14 August 2011 Czechia
25 August 2011 Denmark
8 July 2011 Estonia
19 August 2011 Finland
17 August 2011 France
1 September 2011 Germany
22 July 2011 Great Britain
21 July 2011 Greece
25 August 2011 Hong Kong
28 July 2011 Hungary
8 July 2011 Iceland
1 June 2012 India
22 July 2011 Ireland
21 July 2011 Israel
17 August 2011 Italy
29 October 2011 Japan
4 August 2011 Kazakhstan
8 July 2011 Lithuania
11 August 2011 Malaysia
5 August 2011 Mexico
28 July 2011 Netherlands
22 July 2011 Norway
21 September 2011 Philippines
19 August 2011 Poland
4 August 2011 Portugal
4 August 2011 Singapore
28 July 2011 Slovakia 15
22 July 2011 South Africa
16 September 2011 Spain
12 August 2011 Sweden
12 August 2011 Turkey
8 July 2011 USA
4 August 2011 Ukraine
5 August 2011 Uruguay
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $209,838,559
Production New Line Cinema, Rat Entertainment
Also known as
Horrible Bosses, Quiero matar a mi jefe, Несносные боссы, Afentika gia skotoma, Chefes Intragáveis, Chidab bo'lmas boshliqlar, Com matar el teu cap, Come ammazzare il capo... e vivere felici, Comment tuer son boss ?, Como acabar con tu jefe, Cómo acabar con tu jefe, De satans chefer, Dözülməz bosslar, Eh lehip'ater meha'boss, Förtelmes főnökök, Kaameat pomot, Kaip atsikratyti boso?, Kako se riješiti šefa, Kako se znebiti šefa?, Kill the Boss, Méchants patrons, Monsutaa Joshi, Neciešamie bosi, Những Vị Sếp Khó Tính, Patrondan Kurtulma Sanatı, Quero Matar Meu Chefe, Sefi de cosmar, Šéfové na zabití, Šéfovia na zabitie, Szefowie wrogowie, Vastikud ülemused, Αφεντικά για σκότωμα, Како се решити шефа, Нестерпні боси, Төзімсіз бастықтар, Шефове гадняри, モンスター上司, 恶老板, 老闆不是人

Rate 45 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking 1542 In the Comedy genre 364 In films of USA 938 In films of 2011 53

Quotes

Detective Hagan Do you want to explain why you were doing 61 in a 25 zone? One block from the victim's house. Just moments after he got shot dead.
Nick Hendricks I was drag-racing. I'm a drag-racer.
Detective Samson You were drag-racing.
Nick Hendricks [nods]
Detective Samson In a Prius.
Nick Hendricks I don't win a lot.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

