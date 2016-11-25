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Poster of Office Christmas Party
6.5
Office Christmas Party - Dubbed trailer 3
Kinoafisha Films Office Christmas Party
6.5

Office Christmas Party

, 2016
Office Christmas Party
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Office Christmas Party
6.5
Office Christmas Party - Dubbed trailer 3
Office Christmas Party  Dubbed trailer 3

Synopsis

When his uptight CEO sister threatens to shut down his branch, the branch manager throws an epic Christmas party in order to land a big client and save the day, but the party gets way out of hand...

Cast

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Carol Vanstone
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Mary
Olivia Munn
Olivia Munn
Tracey Hughes
Jason Bateman
Jason Bateman
Josh Parker
T.J. Miller
T.J. Miller
Clay Vanstone
Jamie Chung
Jamie Chung
Abbey Lee
Abbey Lee
Jillian Bell
Jillian Bell
Trina
Sam Richardson
Sam Richardson
Karan Soni
Karan Soni
Courtney B. Vance
Courtney B. Vance
Walter Davis
Rob Corddry
Rob Corddry
Jeremy
Director Josh Gordon, Will Speck
Writer Jon Lucas, Scott Moore, Timothy Dowling, Justin Malen
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2016
Online premiere 9 December 2016
World premiere 25 November 2016
Release date
8 December 2016 Russia Централ Партнершип Paramount 18+
25 November 2016 Australia
8 December 2016 Belarus
8 December 2016 Brazil
8 December 2016 Colombia
8 December 2016 Denmark
9 December 2016 Estonia
21 December 2016 France
8 December 2016 Germany
7 December 2016 Great Britain
8 December 2016 Greece
8 December 2016 Hungary 16
7 December 2016 Ireland 16
15 December 2016 Israel
7 December 2016 Italy
8 December 2016 Kazakhstan
9 December 2016 Lithuania N-16
8 December 2016 Mexico
8 December 2016 Netherlands
8 December 2016 Portugal
7 December 2016 Spain
7 December 2016 Sweden
21 December 2016 Switzerland
9 December 2016 USA
29 December 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $114,501,299
Production Dreamworks Pictures, Reliance Entertainment, Amblin Partners
Also known as
Office Christmas Party, Fiesta de Navidad en la oficina, A Última Ressaca do Ano, Božična žurka v pisarni, Çılgın Ofis Partisi, Dirty Office Party, Festa de Natal da Empresa, Fiesta de empresa, Firman pikkujoulut, Firmos kalėdinis balius, Firmowa Gwiazdka, Hivatali karácsony, Joyeux bordel!, Kontori jõulupidu, La festa de Nadal, La festa prima delle feste, Ludi Božić u kancu, Ludi Božić u uredu, Mesibat ha'shana, Noël en folie au bureau, Trakā Ziemassvētku ballīte birojā, Untitled Office Holiday Party Project, Коледно парти, Новогодний корпоратив, Новорічний корпоратив, クレイジー・パーティー, 聖誕搞轟趴, Vianočná žúrka

Film rating

6.5
Rate 26 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2663 In the Comedy genre  694 In films of USA  1615 In films of 2016  120
Updated 25 February 2026

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soundtrack Office Christmas Party
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