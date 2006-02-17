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Poster of Figaro / Le nozze di Figaro
7.8
Kinoafisha Films Figaro / Le nozze di Figaro
7.8

Figaro / Le nozze di Figaro

, 2006
Figaro / Le nozze di Figaro
Great Britain / Opera / 18+
Poster of Figaro / Le nozze di Figaro
7.8

Cast

Erwin Schrott
Erwin Schrott
Figaro
Miah Persson
Susanna
Jonathan Veira
Graciela Araya
Marcellina
Gerald Finley
Count Alamaviva
Philip Langridge
Don Basilio
Ana James
Francis Egerton
Don Curzio
Orchestra of the Royal Opera House
Themselves - Orchestra
Royal Opera Chorus
Chorus
Antonio Pappano
Self - Condutor
Dorothea Röschmann
Countess Almaviva
Director David McVicar
Writer Beaumarchais, Lorenzo da Ponte
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2006
World premiere 17 February 2006
Release date
13 April 2010 Russia НеваФильм Emotion 12+
17 February 2006 Great Britain
13 April 2010 Kazakhstan
26 May 2023 Latvia U
13 April 2010 Ukraine
Production British Broadcasting Corporation (BBC), The Royal Opera House
Also known as
Le nozze di Figaro, Mozart - Le Nozze di Figaro, The Royal Opera - Mozart: Le nozze di Figaro, Les Noces de Figaro

Film rating

7.8
Rate 10 votes
8.7 IMDb
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