Similar films for Figaro / Le nozze di Figaro
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Metropolitan Opera: Norma Opera
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OperaHD: Rigoletto Opera
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