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Poster of Ariadne auf Naxos
7.6
Kinoafisha Films Ariadne auf Naxos
7.6

Ariadne auf Naxos

, 2022
Ariadne auf Naxos
USA / Opera / 18+
Poster of Ariadne auf Naxos
7.6

Cast

Thomas Allen
Isabel Leonard
The Composer
Johannes Martin Kränzle
The Music Master
Marek Janowski
Self - Conductor
Matthew Polenzani
Self - Host
Wolfgang Brendel
The Major-Domo
Patrick Carfizzi
A Lackey
Thomas Capobianco
An Officer
Brandon Jovanovich
Bacchus
Brandon Jovanovich
Bacchus
Philip Cokorinos
A Wigmaker
Brenda Rae
Zerbinetta
Director Elijah Moshinsky, Gary Halvorson
Writer Hugo von Hofmannsthal
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2022
World premiere 12 March 2022
Release date
12 March 2022 Estonia L
Production A Metropolitan Opera High-Definition Production
Also known as
R. Strauss: Ariadne auf Naxos

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Updated 23 July 2024
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