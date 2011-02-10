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8.7
Kinoafisha Films Jules César
8.7

Jules César

, 2011
Jules César
France / Opera / 18+
8.7

Cast

Lawrence Zazzo
Giulio Cesare
Varduhi Abrahamyan
Cornelia
Isabel Leonard
Sesto
Natalie Dessay
Cleopatra
Christophe Dumas
Tolomeo
Dominique Visse
Nireno
Nathan Bergs
Achilla
Aimery Lefèvre
Curio
Emmanuelle Haïm
Self - Direction musicale
Benoît Hartoin
Self - Claveciniste
Director Laurent Pelly, François Roussillon
Writer Nicola Francesco Haym, Giacomo Francesco Bussani
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 4 hours 10 minutes
Production year 2011
World premiere 10 February 2011
Release date
10 February 2011 France
Production Opéra National de Paris, François Roussillon et Associés, Mezzo
Also known as
Jules César, Giulio Cesare, Handel: Giulio Cesare, Giulio Cesare (2011) Opéra National de Paris

Film rating

8.7
Rate 14 votes
8.6 IMDb
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