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Poster of Chantrapas
6.5
Kinoafisha Films Chantrapas
6.5

Chantrapas

, 2010
Chantrapas
France, Georgia / Comedy, Biography / 18+
Poster of Chantrapas
6.5

Cast

Bohdan Stupka
Bohdan Stupka
L'ambassadeur
Dato Tarielachvili
Nicolas
Nika Endeladze
Tamuna Karumidze
Barbara
Givi Sarchimelidze
Le grand-père
Fanny Gonin
Fanny
Pierre Étaix
Pierre Étaix
Le producteur français
Bulle Ogier
Bulle Ogier
Catherine
Lasha Shevardnadze
Le mari de Barbara
Nino Chkheidze
La grand-mère
Nika Butikashvili
Enfant #1
Director Otar Iosseliani
Writer Otar Iosseliani
Composer Djordji Balantchivadze
Cast and Crew

Film details

Country France / Georgia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
Online premiere 25 June 2011
World premiere 15 May 2010
Release date
21 April 2011 Russia Кино без границ
21 April 2011 Belarus
21 April 2011 Kazakhstan
24 April 2011 USA
21 April 2011 Ukraine
Worldwide Gross $40,837
Production Pierre Grise Productions, Sota Cinema Group, Sanguko Films
Also known as
Shantrapa, Chantrapas, Σαντραπά, Изгнаници, Шантрапа, 汽車はふたたび故郷へ

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.1 IMDb
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