Cast
Lasha Shevardnadze
Le mari de Barbara
Nino Chkheidze
La grand-mère
Nika Butikashvili
Enfant #1
Cast and Crew
Composer
Djordji Balantchivadze
Film details
Country
France / Georgia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2010
Online premiere
25 June 2011
World premiere
15 May 2010
Release date
|21 April 2011
|Russia
| Кино без границ
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|21 April 2011
|Belarus
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|21 April 2011
|Kazakhstan
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|24 April 2011
|USA
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|21 April 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$40,837
Production
Pierre Grise Productions, Sota Cinema Group, Sanguko Films
Also known as
Shantrapa, Chantrapas, Σαντραπά, Изгнаници, Шантрапа, 汽車はふたたび故郷へ