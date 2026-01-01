Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Eto mi, Gospodi...
7.4
Kinoafisha Films Eto mi, Gospodi...
7.4

Eto mi, Gospodi...

, 1990
Eto mi, Gospodi...
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Eto mi, Gospodi...
7.4

Cast

Lev Durov
Lev Durov
Colonel
Vladimir Ivashov
Vladimir Ivashov
Ryumin
Alexey Shkatov
Aleksey Yastrebov
Gleb Morozov
Oleg Maslennikov
Budko
Leonid Bakshtayev
Leonid Bakshtayev
Soviet Major
Mikhail Barnich
Gvozdenko
Igor Romaschenko
Kursant
Vsevolod Shilovsky
Vsevolod Shilovsky
Pereverzev
Director Aleksandr Itygilov
Writer Valeri Zalotukha
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1990
World premiere 1 January 1990
Release date
1 January 1990 Russia
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Eto mi, Gospodi..., Это мы, господи!.., Eto mi, Gospodi!..

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Eto mi, Gospodi...

Smirennoe kladbishche
Smirennoe kladbishche Drama
1989, USSR
6.0
Bear Skin Is for Sale
Bear Skin Is for Sale Drama
1980, USSR
6.0
Accused wedding
Accused wedding Drama
1986, USSR
5.0
Date
Date Drama
1982, USSR
6.0
Gorod s utra do polunochi
Gorod s utra do polunochi Drama
1976, USSR
6.0
Come Here
Come Here Drama
1965, USSR
8.0
Master i Margarita
Master i Margarita Drama
2006, Russia
6.0
A Man at His Place
A Man at His Place Drama
1972, USSR
6.0
Бэла: Герой нашего времени
Бэла: Герой нашего времени Drama
1965, USSR
7.0
Pritchi-3: Tri slova o proschenii
Pritchi-3: Tri slova o proschenii Drama
2012, Belarus
0.0
Success
Success Drama
1984, USSR
7.0
Farewell
Farewell Drama
1982, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more