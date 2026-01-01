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Poster of Na polputi v Parizh
4.6
Kinoafisha Films Na polputi v Parizh
4.6

Na polputi v Parizh

, 2001
Na polputi v Parizh
Russia / Drama / 18+
Poster of Na polputi v Parizh
4.6

Cast

Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Grandpa Avdey
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Prokhor Murashov
Lyudmila Zaytseva
Lyudmila Zaytseva
Pelageya
Aristarkh Livanov
Anatoliy Yevgenyevich
Vladimir Andreyev
Vladimir Andreyev
Matvey Terentyevich Danilov
Natalya Potapova
Anna
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Grunya (Agrafena)
Yury Alekseyev
Barfly
Olga Butakova
Post Office Worker
Pavel Fedoseev
Barfly
Director Yaropolk Lapshin
Writer Gennadi Bokarev
Composer Vadim Bibergan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2001
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Na polputi v Parizh, На полпути в Париж

Film rating

4.6
Rate 14 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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