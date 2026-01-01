Similar films for Na polputi v Parizh
Zheleznoe pole Drama
1986, USSR
5.0
Time of Taiga Snowdrop Drama
1958, USSR
6.0
Extend, Extend, Fascination... Drama
1984, USSR
6.0
Posle voyny - mir Drama
1988, USSR
5.0
Dom v pyat sten Drama
1971, USSR
0.0
The Train Has Stopped Drama
1982, USSR
7.0
Menya zhdut na zemle Drama
1976, USSR
5.0
Zateryannye v peskakh Drama
1984, USSR
5.0
The Grasshopper Drama
1955, USSR
7.0
Idealnyy peyzazh v pustyne Drama
1988, USSR
0.0
Ne bylo pechali Drama
1982, USSR
6.0
Little Vera Drama
1988, USSR
7.0