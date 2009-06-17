Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2009
World premiere
17 June 2009
Release date
|28 October 2010
|Russia
| Русский репортаж
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|28 October 2010
|Belarus
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|28 September 2012
|Germany
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|26 June 2009
|Great Britain
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|28 October 2010
|Kazakhstan
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|17 June 2009
|USA
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|28 October 2010
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$6,000,000
Worldwide Gross
$48,411
Production
The Works International, Constance Media, Firefly
Also known as
Boogie Woogie, Juegos de placer, Boogie Woogie - Sex, Lügen, Geld und Kunst, Bugi Vugi, Tradire è un'arte - Boogie Woogie, Trair é uma Arte, Буги-вуги, ギャラリー 欲望の画廊