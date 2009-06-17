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Poster of Boogie Woogie
5.4
Boogie Woogie - International trailer
Kinoafisha Films Boogie Woogie
5.4

Boogie Woogie

, 2009
Boogie Woogie
Great Britain / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Boogie Woogie
5.4
Boogie Woogie - International trailer
Boogie Woogie  International trailer

Synopsis

A comedy of manners set against the backdrop of contemporary London and the international art scene.

Cast

Heather Graham
Heather Graham
Beth Freemantle
Gillian Anderson
Gillian Anderson
Jean Maclestone
Alan Cumming
Alan Cumming
Dewey Dalamanatousis
Michael Culkin
Michael Culkin
Alfie Allen
Alfie Allen
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
Danny Huston
Danny Huston
Art Spindle
Jack Huston
Jack Huston
Jo Richards
Christopher Lee
Christopher Lee
Mr. Alfred Rhinegold
Joanna Lumley
Joanna Lumley
Mrs. Alfreda Rhinegold
Simon McBurney
Simon McBurney
Robert Freign
Meredith Ostrom
Joany
Director Duncan Ward
Writer Danny Moynihan
Composer Janusz Podrazik
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2009
World premiere 17 June 2009
Release date
28 October 2010 Russia Русский репортаж
28 October 2010 Belarus
28 September 2012 Germany
26 June 2009 Great Britain
28 October 2010 Kazakhstan
17 June 2009 USA
28 October 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $48,411
Production The Works International, Constance Media, Firefly
Also known as
Boogie Woogie, Juegos de placer, Boogie Woogie - Sex, Lügen, Geld und Kunst, Bugi Vugi, Tradire è un'arte - Boogie Woogie, Trair é uma Arte, Буги-вуги, ギャラリー　欲望の画廊

Film rating

5.4
Rate 12 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Film Trailers

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