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Poster of Pete Smalls Is Dead
5.1
Kinoafisha Films Pete Smalls Is Dead
5.1

Pete Smalls Is Dead

, 2010
Pete Smalls Is Dead
USA / Comedy / 18+
Poster of Pete Smalls Is Dead
5.1

Synopsis

Two old pals attend an old friends funeral and find there is more to his death than him being dead.

Cast

Peter Dinklage
Peter Dinklage
K.C. Munk
Mark Boone Junior
Mark Boone Junior
Jack Gomes
Tim Roth
Tim Roth
Theresa Wayman
Ritchie Coster
Ritchie Coster
Hal Lazar
Rosie Perez
Rosie Perez
Emily Rios
Emily Rios
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Bernie Lake
Michael Lerner
Michael Lerner
Seymour Cassel
Saco
Todd Barry
Todd Barry
Bob Withers
Lena Headey
Lena Headey
Shannah
Director Alexandre Rockwell
Writer Brandon Cole, Alexandre Rockwell
Composer Mader
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2010
World premiere 17 September 2010
Release date
17 September 2010 Russia 16+
14 April 2011 France
17 September 2010 Germany
17 September 2010 Kazakhstan
14 April 2011 USA
17 September 2010 Ukraine
Budget $4,000,000
Production Ms. Tangerine Productions, Pantry Films
Also known as
Pete Smalls Is Dead, A Morte de Pete Smalls, Che fine ha fatto Pete Smalls?, Pete Smalls Öldü mü?, Пит Смаллс мертв, ピート・スモールズは死んだ!

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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