Cast
Cast and Crew
Director
Alexandre Rockwell
Writer
Brandon Cole, Alexandre Rockwell
Composer
Mader
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2010
World premiere
17 September 2010
Release date
|17 September 2010
|Russia
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|16+
|14 April 2011
|France
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|17 September 2010
|Germany
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|17 September 2010
|Kazakhstan
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|14 April 2011
|USA
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|17 September 2010
|Ukraine
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Budget
$4,000,000
Production
Ms. Tangerine Productions, Pantry Films
Also known as
Pete Smalls Is Dead, A Morte de Pete Smalls, Che fine ha fatto Pete Smalls?, Pete Smalls Öldü mü?, Пит Смаллс мертв, ピート・スモールズは死んだ!