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Poster of Savva. Serdtse voina
4.5
Savva. Serdtse voina - Trailer
Kinoafisha Films Savva. Serdtse voina
4.5

Savva. Serdtse voina

, 2015
Savva. Serdtse voina
Russia / Family, Animation / 18+
Trailers
Poster of Savva. Serdtse voina
4.5
Savva. Serdtse voina - Trailer
Savva. Serdtse voina  Trailer

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Anga
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Rasskazchik
Grigory Leps
Grigory Leps
Komar
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Obezyany: 'Odnoglazyy' - 'Terminator' - 'Torpeda'
Mikhail Galustyan
Mikhail Galustyan
Polubaron Fafl
Nikolay Baskov
Nikolay Baskov
Ryzhiy Um
Glukoza
Glukoza
Pusik
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Igor Vernik
Igor Vernik
Maksim Lihachyov
Yulia Savicheva
Yulia Savicheva
Mariya Kozhevnikova
Mariya Kozhevnikova
Director Maxim Fadeev
Writer Gregory Poirier, Aleksandr Chistyakov, Maxim Fadeev
Composer Maxim Fadeev
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2015
Online premiere 1 April 2016
World premiere 12 November 2015
Release date
12 November 2015 Russia Наше кино 6+
12 November 2015 Belarus
12 November 2015 Kazakhstan
21 March 2019 South Korea ALL
12 November 2015 Ukraine
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $5,823,956
Production Art Pictures Studio, Glukoza Production, Movie Trailer House
Also known as
Savva. Serdtse voina, A Warrior's Tail, Savva y el dragón de fuego, Hero Quest, Savva, L'incroyable destin de Savva, Saba: Mali ratnik velikog srca, Savva - Ein Held rettet die Welt, Savva Küçük Savaşçı, Savva, el cor del guerrer, Savva: Inimă de războinic, Savva: Srdce bojovníka, Savva. El corazón del guerrero, Savva. Heart of the Warrior, Sawa. Mały wielki bohater, Simon: mali bojevnik z velikim srcem, Száva - A szív harcosa, Сава: Сърцето на воина, Савва. Сердце воина, Савва. Серце воїна, 灵狼传奇, 정글북-마법 원정대, Saba: Mali ratnik velikoga srca, Savva (Savva. Heart of the Warrior), 사바와 마법 원정대

Cartoon rating

4.5
Rate 10 votes
4.4 IMDb
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Savva. Serdtse voina - Trailer
Savva. Serdtse voina Trailer
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