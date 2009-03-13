Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of ExTerminators
Poster of ExTerminators
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 5.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films ExTerminators

ExTerminators

ExTerminators 18+
Напомним о выходе в прокат
ExTerminators - репортаж о съемках
ExTerminators  репортаж о съемках
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2009
World premiere 13 March 2009
Release date
13 March 2009 Russia Централ Партнершип 16+
5 January 2010 Belgium
7 December 2012 Italy
13 March 2009 Kazakhstan
25 August 2010 Sweden
2 November 2010 USA
13 March 2009 Ukraine
MPAA R
Production Michaelson Films, UTV Motion Pictures
Also known as
ExTerminators, Come ti ammazzo l'ex, ExTerminadoras, Exterminatoarele, Exterminatorki, Сдохни, 爱情终结者
Director
John Inwood
Cast
Heather Graham
Heather Graham
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
Matthew Settle
Matthew Settle
Amber Heard
Amber Heard
Sam Lloyd
Cast and Crew
Similar films for ExTerminators
Syrup 6.4
Syrup (2012)
The Joneses 6.9
The Joneses (2009)
I Do... Until I Don't 4.3
I Do... Until I Don't (2017)
Unseen 5.7
Unseen (2023)
One More Time 5.2
One More Time (2015)
The Oranges 6.2
The Oranges (2011)
And Soon the Darkness 5.6
And Soon the Darkness (2010)
The Ward 6.3
The Ward (2010)
Baby on Board 4.6
Baby on Board (2009)
All the Boys Love Mandy Lane 5.1
All the Boys Love Mandy Lane (2006)
Magic Mike XXL 5.6
Magic Mike XXL (2015)
American Reunion 7.1
American Reunion (2012)

Film rating

5.5
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
ExTerminators - репортаж о съемках
ExTerminators Репортаж о съемках
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more