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Poster of Seven Chances
7.9
Kinoafisha Films Seven Chances
7.9

Seven Chances

, 1925
Seven Chances
USA / Short, Comedy, Family / 18+
Poster of Seven Chances
7.9

Cast

Buster Keaton
Buster Keaton
James Shannon
Jean Arthur
Ruth Dwyer
His Girl
Erwin Connelly
The Clergyman
T. Roy Barnes
His Partner
Snitz Edwards
His Lawyer
Frances Raymond
Her Mother
Jules Cowles
The Hired Hand
Eugenia Gilbert
First Chance: Girl Who Laughs at Jimmie at the Club
Doris Deane
Second Chance: Girl Who Laughs at Jimmie at the Golf Course
Judy King
Third Chance: Girl Who Shreds 'Will You Marry Me' Note
Director Buster Keaton
Writer Clyde Bruckman, Roi Cooper Megrue, Jean C. Havez, Joseph A. Mitchell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 56 minutes
Production year 1925
World premiere 15 March 1925
Release date
9 July 1925 Argentina ATP
25 November 1927 Austria
25 August 1926 Brazil
10 April 1925 Canada
24 November 1926 Czechoslovakia
28 November 1925 Denmark
25 April 1926 Finland
23 October 1925 France TP
1 June 1926 Germany
26 November 1928 Hungary
27 May 1926 Italy T
15 July 1926 Japan G
20 January 1926 Norway
25 November 1929 Poland
25 October 1926 Portugal M/6
1 March 1926 Spain A
18 January 1926 Sweden Btl
15 March 1925 USA
22 December 1927 USSR
7 November 1925 Yugoslavia
Worldwide Gross $268
Production Buster Keaton Productions
Also known as
Seven Chances, Sedam prilika, Busters millioner, As Sete Ocasiões de Pamplinas, Buster Keaton - Seven Chances, Busterin miljoonat, Busters miljoner, Der Mann mit den 1000 Bräuten, Fiancées en folie, Hét esély, Když se Frigo Ženil, Keď sa Frigo ženil, Kone søges, Las siete oportunidades, Le sette probabilità, Malec se însoară, O tyheros, Șapte șanse, Seitsemän mahdollisuutta, Sete Oportunidades, Sieben Chancen, Siete ocasiones, Szczęśliwa siódemka, Ο τυχερός, Οι επτά ευκαιρίες, Семь шансов, キートンのセブン・チャンス, キートンのセブン・チャンス（キートンの栃麺棒）, Szczesliwa siódemka, Buster Keaton der Mann mit den 1000 Bräuten

Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Title Card By the time Jimmie had reached the church, he had proposed to everything in skirts, including a Scotchman.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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