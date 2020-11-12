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Poster of Sherlock Jr
8.1
Kinoafisha Films Sherlock Jr
8.1

Sherlock Jr

, 1924
Sherlock Jr
USA / Comedy, Mystery, Action, Fantasy / 18+
Poster of Sherlock Jr
8.1

Cast

Buster Keaton
Buster Keaton
Sherlock, Jr.
Kathryn McGuire
The Girl
Ward Crane
The Villain
Jane Connelly
The Mother
Joe Keaton
Man on Film Screen
Erwin Connelly
The Butler
George Davis
Conspirator
Doris Deane
Girl Who Loses Dollar Outside Cinema
Christine Francis
Candy Store Girl
Betsy Ann Hisle
Little Girl
Director Buster Keaton
Writer Clyde Bruckman, Jean C. Havez, Joseph A. Mitchell
Composer Robert Israel, Club Foot Orchestra
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 44 minutes
Production year 1924
World premiere 17 April 1924
Release date
17 April 1924 Canada PG
17 April 1924 Denmark 15
27 October 1924 France
25 May 1925 Germany 6
9 December 1924 Japan
3 March 1982 Spain
26 October 1924 Sweden
21 April 1924 USA
Worldwide Gross $12,065
Production Buster Keaton Productions
Also known as
Sherlock Jr., Sherlock Holmes Jr., El moderno Sherlock Holmes, Sherlock Junior, Шерлок младший, Bancando o Águia, Buster detektiv, Buster Keaton - Sherlock Junior, Calma, signori miei!, Fart, flickor och faror, Frigo ako Sherlock Holmes, Frigo jako Sherlock Holmes, Ifjabb Sherlock detektív, Keaton no Tantei gaku Nyûmon, Kichik Sherlok, Kiçik Şerlok, Kovaa kyytiä ja kaunokaisia, Kovaa kyytiä ja kaunottaria, La palla n° 13, Młody Sherlock Holmes, Noor Sherlock, Šerlok Holms Mladji, Šerlokas jaunesnysis, Sherlock Holmes, junior, Thám Tử Sherlock Con, The Misfit, Viva la audacia: Sherlock Holmes de cartón, Одержимый, Шерлок млађи, Шерлок молодший, Шерлок-младший, キートンの探偵学入門, 少年福爾摩斯, 福尔摩斯二世, 福爾摩斯二世, Новият Шерлок Холмс, 偵探夢, 忍術キートン, 셜록 주니어, Genç Sherlock, Sherlock, Jr., にんじゅつキートン, キートンのたんていがくにゅうもん, 小私家侦探, 셜록 2세, Sherlock Jr

Film rating

8.1
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Projectionist [as Sherlock Jr., riding on the handlebars of a motorcycle, unaware the driver fell off] Be careful or one of us will get hurt.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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