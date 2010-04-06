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Poster of Our Hospitality
7.8
Our Hospitality - First minutes
Kinoafisha Films Our Hospitality
7.8

Our Hospitality

, 1923
Our Hospitality
USA / Comedy, Family / 18+
Trailers
Poster of Our Hospitality
7.8
Our Hospitality - First minutes
Our Hospitality  First minutes

Cast

Buster Keaton
Buster Keaton
Willie McKay - 21 Years Old
Joe Keaton
The Engineer
Craig Ward
Canfield's 2nd Son
Natalie Talmadge
Virginia Canfield
Ralf Bushman
Erwin Connelly
Joe Roberts
Joseph Canfield
Francis X. Bushman Jr.
Canfield's 1st Son
Monte Collins
The Parson
Kitty Bradbury
The Aunt
Buster Keaton Jr.
Willie McKay - 1 Year Old
Jim Blackwell
Canfield's servant
Director Dzhek Blaystoun, Buster Keaton
Writer Clyde Bruckman, Jean C. Havez, Joseph A. Mitchell
Composer Carl Davis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1923
World premiere 3 November 1923
Release date
19 November 1923 Canada PG
1 September 1924 Denmark
10 October 1924 Finland
31 October 1924 France
23 December 1924 Germany
15 December 1924 Spain
24 March 1924 Sweden
19 November 1923 USA
Worldwide Gross $248
Production Joseph M. Schenck Productions
Also known as
Our Hospitality, Naše gostoprimstvo, La ley de la hospitalidad, Наша гостинність, Accidenti che ospitalità!, Aramusha Keaton, As Leis da Hospitalidade, Bei mir - Niagara, Die verflixte Gastfreundschaft, Frigo obet'ou krvnej pomsty, Frigo, obet' krevní msty, Hospitality, I filoxenia mas, Isten hozta!, Konukseverliğimiz, Krudt, Kugler og Kærlighed, Krut, kulor och kärlek, La legge dell'ospitalità, La nostra hospitalitat, Legea ospitalității, Les lois de l'hospitalité, Nasa pohostinnost', Naše gostoljubje, Nossa Hospitalidade, Rozkosze gościnności, Ruutia, räminää ja rakkautta, Ruutia, räminää, rakkautta, Vieraanvaraisuutta, Η φιλοξενία μας, Наше гостеприимство, Нашето гостоприемство, 荒武者キートン, Verflixte Gastfreundschaft, Qonaqpərvərliyimiz

Film rating

7.8
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

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Our Hospitality - First minutes
Our Hospitality First minutes
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Quotes

Joseph Canfield Jim - I've been trying to forget this fued-why can't you do the same?
James Canfield No! - I came a long way to kill him-and I'm going to do it tonight!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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