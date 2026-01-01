Also known as

Three Ages, Die drei Zeitalter, Les trois âges, 3 Ages, 3 vuosisataa, À Antiga e à Moderna, A Idade da Pedra, As 3 Idades, As Três Idades, Ben Akiba hat gelogen!, De moderne oudheid, Három korszak, Hat Ben Akiba gelogen?, Kærlighedens Komedie, Kjærlighet til alle tider, Kolme aikakautta, Las tres edades, Láska kvitne v každom veku, Les tres edats, Los Picados de la Araña, Senti, amore mio, Tres edades, Tri doba, Tri povijesna doba, Tro, hopp och kärlek, Trzy wieki, Zoals de ouden zongen, Три эпохи, 滑稽恋愛三代記, 세 개의 시대, The Three Ages, 세가지 시대, L'amore attraverso i secoli

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