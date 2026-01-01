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Poster of Three Ages
7.0
Kinoafisha Films Three Ages
7.0

Three Ages

, 1923
Three Ages
USA / Comedy, Short / 18+
Poster of Three Ages
7.0

Cast

Buster Keaton
Buster Keaton
The Boy
Margaret Leahy
The Girl
Wallace Beery
The Villain
Joe Roberts
The Girl's Father
Lillian Lawrence
The Girl's Mother
Kewpie Morgan
Roman Thug
Kewpie Morgan
Roman Thug
Kewpie Morgan
Roman Thug
Lionel Belmore
Undetermined Role
Lionel Belmore
Undetermined Role
Bernard Berger
Roman-age child
Basil Bookasta
Stone Age Child
Director Buster Keaton, Edward F. Cline
Writer Clyde Bruckman, Joseph A. Mitchell, Jean C. Havez
Composer Robert Israel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1923
World premiere 25 June 1923
Release date
15 August 1928 Italy
22 March 1926 Sweden
24 September 1923 USA
Worldwide Gross $177
Production Buster Keaton Productions
Also known as
Three Ages, Die drei Zeitalter, Les trois âges, 3 Ages, 3 vuosisataa, À Antiga e à Moderna, A Idade da Pedra, As 3 Idades, As Três Idades, Ben Akiba hat gelogen!, De moderne oudheid, Három korszak, Hat Ben Akiba gelogen?, Kærlighedens Komedie, Kjærlighet til alle tider, Kolme aikakautta, Las tres edades, Láska kvitne v každom veku, Les tres edats, Los Picados de la Araña, Senti, amore mio, Tres edades, Tri doba, Tri povijesna doba, Tro, hopp och kärlek, Trzy wieki, Zoals de ouden zongen, Три эпохи, 滑稽恋愛三代記, 세 개의 시대, The Three Ages, 세가지 시대, L'amore attraverso i secoli

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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