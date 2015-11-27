Cast
Miro Mäkelä
Lauri lapsena
Linus Tuomenvirta
Lauri nuorena
Jouko Hokkanen
Lauri aikuisena
Kalle Kattelus
Lentopalloileva Lauri
Zaida Hämäläinen
Laurin äiti
Mirja Oksanen
Ala-asteen opettaja
Paula Saloranta
Yliopiston professori
Jokke Lindberg
Lentopallovalmentaja
Cast and Crew
Director
Arto Halonen
Writer
Arto Halonen, Katri Merikallio
Composer
Kirka Sainio
Film details
Country
Finland
Runtime
1 hour 13 minutes
Production year
2015
World premiere
27 November 2015
Budget
€370,000
Worldwide Gross
$5,896
Production
Art Films Production
Also known as
Valkoinen raivo, White Rage, Biały gniew, Fra offer til gjerningsmann, Vitt raseri, Weiße Wut - Psychogramm eines Amokläufers, Λευκή οργή