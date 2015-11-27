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Poster of White rage / Valkoinen raivo
7.5
Kinoafisha Films White rage / Valkoinen raivo
7.5

White rage / Valkoinen raivo

, 2015
White rage / Valkoinen raivo
Finland / Documentary / 18+
Poster of White rage / Valkoinen raivo
7.5

Cast

Lauri
Self - narrator
Miro Mäkelä
Lauri lapsena
Linus Tuomenvirta
Lauri nuorena
Jouko Hokkanen
Lauri aikuisena
Kalle Kattelus
Lentopalloileva Lauri
Zaida Hämäläinen
Laurin äiti
Samu Loijas
Laurin isä
Mirja Oksanen
Ala-asteen opettaja
Paula Saloranta
Yliopiston professori
Jokke Lindberg
Lentopallovalmentaja
Director Arto Halonen
Writer Arto Halonen, Katri Merikallio
Composer Kirka Sainio
Cast and Crew

Film details

Country Finland
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 2015
World premiere 27 November 2015
Release date
27 November 2015 Finland
Budget €370,000
Worldwide Gross $5,896
Production Art Films Production
Also known as
Valkoinen raivo, White Rage, Biały gniew, Fra offer til gjerningsmann, Vitt raseri, Weiße Wut - Psychogramm eines Amokläufers, Λευκή οργή

Film rating

7.5
Rate 15 votes
7.4 IMDb
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