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Poster of Sport, Sport, Sport
7.0
Kinoafisha Films Sport, Sport, Sport
7.0

Sport, Sport, Sport

, 1970
Sport, sport, sport
USSR / Documentary, Sport / 18+
Poster of Sport, Sport, Sport
7.0

Cast

Bella Akhmadulina
Bella Akhmadulina
Vladimir Andreyev
Vladimir Andreyev
Self
Valeri Brumel
Self
Igor Klass
Ivan the Terrible
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
Kiribeyevich
Bella Akhmadulina
Bella Akhmadulina
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Narrator
Georgi Svetlani
Uncle Volodya
Yelena Novozhilova
Member of the swimming team
Vladimir Lyakhov
Self - basketball player
German Klimov
Self
Boris Romanov
Boris Romanov
Kalashnikov
Director Elem Klimov
Writer Bella Akhmadulina, German Klimov
Composer Alfred Schnittke
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1970
World premiere 6 June 1970
Release date
6 June 1970 Russia 6+
11 November 1970 USA
6 June 1970 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Sport, sport, sport, Спорт, спорт, спорт

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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